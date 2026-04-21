מאות תושבים, בני משפחות שכולות ואישי ציבור התכנסו אמש (שני) בגן הלוחמים במרומי הר הבנים בבני ברק, לטקס הזיכרון המרכזי לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.

בטקס השתתפו ראש העיר חנוך זייברט, חברי הכנסת יעקב אשר וטלי גוטליב, רבנים, הנהלת העירייה ואישי ציבור.

ראש העיר נשא דברים נרגשים ואמר: "בית שנהרס מפגיעת טיל ניתן לבנות ולשקם, אבל חייל שנופל זה חלל שנוצר שלא ניתן להשלימו".

בדבריו הודה לכוחות פיקוד העורף על שיתוף הפעולה עם העירייה במהלך אירועי השנה האחרונה.

החזן חיים הרשטיק קרא פרקי תהילים ונשא את תפילת "ק-ל מלא רחמים". הרב הצבאי (במיל') אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, למד משנה לעילוי נשמת הנופלים.

שושנה ריינשמיד, אחותו של החייל בן ציון שיף, נשאה דברים בשם המשפחות השכולות. היא סיפרה על מסלול חייו של אחיה, שהתאפיין באהבת ישראל ובמידות טובות, ועל המסירות שליוותה אותו עד ליומו האחרון.

את תפילת הקדיש אמרו הרב דוד כהן, אחיו של החייל מיכאל כהן, ומר יצחק בלאו, אחיינו של החייל יצחק אייזיק פישר. עם סיום המעמד, הדליקו בני המשפחות נרות נשמה למרגלות אנדרטת הלוחמים שבמרכז הגן, והתייחדו עם זכר יקיריהם.