פרטים חדשים על המנגנון הצבאי שפעל בשטח לאחר השבעה באוקטובר כדי להשיג שליטה בלעדית על חומרי התיעוד מהטבח נחשפו בחדשות 12.

מדובר ביחידה מיוחדת שהוקמה בשנת 2020 כלקח ממבצעים קודמים ברצועה, ובראשה עומד סגן-אלוף נ'* ב-7 באוקטובר הוקפצו לוחמי היחידה - כולם בוגרי יחידות מיוחדות שקיבלו דרגות קצונה פיקטיביות כדי לנוע בחופשיות בשטח - למשימה שאותה הגדירו כ"חשאית ומורכבת".

מטרת היחידה הייתה ברורה: לאסוף כל בדל תיעוד של אירועי הטבח לפני שגורמים אחרים יניחו עליהם את ידם. הצוותים פעלו במספר דרכים. לוחמים פרצו למשרדי קיבוצים ולבתי מגורים כדי לקחת את מכשירי ה-DVR של המצלמות במעגל סגור. ביישובי העוטף ובשטח פסטיבל ה"נובה", אספו החיילים עשרות כרטיסי זיכרון ממצלמות דרך. כמו כן נאספו מאות מכשירים ניידים - הן של מחבלי נוח'בה והן של אזרחים ישראלים, הרוגים ושורדים כאחד. הלוחמים ציידו באייפונים צבאיים ללא כרטיסי סים, והעלו את כל החומרים לקבוצת טלגרם פנימית של צה"ל בזמן אמת.

גורמים שפעלו בתוך היחידה סיפרו "התחייבנו לבחור מבארי שלא נמחק כלום ונחזיר הכל, וזה לא קרה. הכל נמחק. הורו לנו לא לעשות כלום, ורק אז להחזיר את המכשירים. מחלק מהטלפונים שהחזרנו מחקנו את התוכן - קטעי וידאו והקלטות שיחות של אנשים מהעוטף ומהמסיבה".

לדברי הגורמים, הפקודות הגיעו ישירות מאגף המבצעים, וההנחיה הייתה ברורה: "לאסוף הכל ולא להשאיר כלום".

בזמן שהלוחמים אספו חומרים תחת אש, הוקם "חמ"ל עריכה" בקומה שהושכרה במיוחד בבניין משרדים בתל אביב. שם, עורכי וידאו מקצועיים טיפלו בחומרים. חלק מהחומרים נערכו לסרט הזוועות שהוצג בפני גורמים בינלאומיים כדי להוכיח את היקף הטבח.

חלק נכבד מהחומרים הגולמיים, לטענת החיילים, "נעלם" במערכת הצבאית ומעולם לא הגיע לידי המשפחות או לצוותי החקירה האזרחיים.

מצה"ל לא נמסרה עד כה תגובה לדברים.