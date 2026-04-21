דברי מח"ט הצנחנים ביום הזיכרון דובר צה"ל

מפקד חטיבת הצנחנים, אל"מ י', מסר באמצעות הקשר בלבנון, את פקודת היום שלו ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

"יום הזיכרון תופס אותנו בתוך הלחימה - לא כעצירה, אלא כהמשך ישיר של אותה שליחות ואחריות. אנו בעיצומה של לחימה עצימה והיסטורית בבינת ג'בייל, במקום היסטורי בו נלחמו הצנחנים בשנת 2006. במרחב שבו נסראללה ניסה להציג את מדינת ישראל כחלשה, כעת פועלים לוחמי צק"ח צנחנים בעוצמה. נלחמים באיצטדיון, בקסבה, מחסלים מחבלים ומשיגים הישגים מבצעיים ומשמעותיים", אמר י'.

הוא הוסיף "כל זאת מתאפשר בזכות אלו שנפלו והקריבו מעצמם למען המשימות החשובות. שרשרת הדורות של הלוחמים ממשיכה לחיות בתוכנו. כל אחד מבין בדיוק למה הוא כאן ומה התכלית. נמשיך קדימה בנחישות ובמחוייבות עד להצלחת המשימה".