הרב יצחק ביטון, ששכל שלושה מילדיו - יעקב, אביגיל ושרה - בנפילת הטיל בבית שמש, נשא אמש דברים מרגשים בעצרת "יזכרם" שהתקיימה בעיר.

"אנחנו מצווים להחזיק מעמד ולהמשיך הלאה", אמר הרב ביטון בדבריו המצמררים.

"אני רוצה להעביר מסר שמחזק אותי ואת כולם: אחד הדברים הכי חשובים בעם ישראל זה שתהיה אהבת ישראל אמיתית - לא אהבת ישראל של סיסמאות. אהבה אמיתית ללא תנאי", אמר לציבור המשתתפים.

הרב ביטון הוסיף: "צריך להפסיק את הקרע והפילוג בעם. הגיע עידן חדש של 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש'. עידן שבו נאהב זה את זה, שנכבד זה את זה - בין אדם לחברו, בין איש לאשתו".

בסיום דבריו אמר: "שתדעו לכם, הקב"ה בוחר בקפידה את אלו שנהרגו על קידוש ה', גם אם הוא במדרגה הכי נמוכה. וזה מה שמנחם אותנו".