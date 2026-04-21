בנו של הנופל ריגש: 'הוא פשוט אבא שלי' מתוך מופע 'במותם ציוו' בראשון לציון, רשת 13

אמרי בלוכמן, בנו של רס"ב יקיר ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר, נשא דברים במופע 'במותם ציוו' בראשון לציון ששודר ברשת 13, ולא השאיר עין יבשה בקהל כשסיפר על אביו.

"שלום, קוראים לי אמרי בלוכמן, אני הבן של יקיר בלוכמן - שוטר שיצא להציל אזרחים ב-7 באוקטובר ולא חזר. אבא שלי חיכה להיות אבא הרבה זמן וכשנולדתי הוא היה הכי שמח בעולם. הייתי בן 6 וקורן אחי בן 3 כשאבא נהרג", אמר בלוכמן.

"אני זוכר ממנו הכל", סיפר. "אני זוכר איך היינו משחקים יחד, צוחקים ועושים שטויות. אני זוכר אותנו בטיולים בטבע, אני זוכר שבנינו, בישלנו ארוחות, שתלנו פרחים ועצים. אני אוהב אותו ומתגעגע אליו. מספרים לי כל הזמן כמה אבא היה גיבור ונחוש ואמיץ כשנכנס שש פעמים לקיבוצים להציל אנשים. אבא בשבילי - הוא פשוט אבא שלי והוא חסר".