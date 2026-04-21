שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, התראיין הבוקר (שלישי) בקשת 12 וסיפק הצצה לתפקוד צמרת הביטחון והדרג המדיני בימים ובשעות שקדמו למתקפת החמאס ב-7 באוקטובר.

גלנט תיאר את המחדל המודיעיני והמבצעי של ליל ה-7 באוקטובר, וחשף כי בניגוד למצופה באירוע בסדר גודל כזה, הוא נותר מחוץ ללופ. "לא העירו את שר הביטחון. לא חשבו שהמידע חשוב, ובגלל זה לא העירו אותי".

לטענתו, לו היה מעודכן בזמן, היה דורש היערכות למקרה של טעות בהערכה: "הייתי שואל - בואו נניח שההערכה לא נכונה, מה הפעולות האקטיביות בשטח?".

הוא ציין כי כאשר המידע לא גורם להפעלת כוחות מראש, היכולת של הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד להשפיע בזמן אמת מוגבלת מאוד.

שר הביטחון לשעבר דחה את הטענה כי הדרג המדיני ניזון רק ממה שהוצג לו, ותיאר ניסיון אישי לעמוד על המתרחש בשטח. "עשרה ימים לפני ה-7 באוקטובר, בסוכות, החלטתי שאני נוסע לרצועת עזה. אמרו לי שהרמטכ"ל ואלוף הפיקוד לא יכולים להצטרף. אמרתי: מי שישנו שיבוא. עמדתי והסתכלתי מעבר לגדר ושאלתי מה קורה?".

גלנט הוסיף כי הנחה את החיילים בשטח לא להסתמך רק על המודיעין: "אמרתי להם: תסתכלו במשקפת, תסתכלו מה קורה במערב, תקפידו".

הוא לא הסתייג מחלקו באחריות, אך יצא נגד הניסיונות להטיל את האשמה רק על הדרגים הזוטרים או הצבאיים. "יש מתחת לשר הביטחון עשרה דרגים, גם אני אחראי לזה. אבל להגיד 'הם לא אמרו לי' - זה לגלגל את האחריות למטה".

לדעתו, הדרך היחידה להפקת לקחים מול הציבור והחיילים היא ועדת חקירה ממלכתית, שחייבת לחזור זמן רב לאחור. "חמאס התחיל להתעצם לפני עשור, וכל אחד שהיה בתפקיד בכיר בשנים האלה צריך לבוא ולהסביר".