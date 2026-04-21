ראיון עם השר אופיר סופר ביום הזיכרון ערוץ 7

בבית העלמין קרית שאול פגשנו את שר העלייה והקליטה, השר אופיר סופר, דקות לפני תחילת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. על תחושותיו כמי שלחם, נפצע ואיבד חברים ולוחמים, הוא מספר:

"זהו יום זיכרון שלישי בצילה של המלחמה שבה שילמנו מחיר דמים יקר, אבל אנחנו מגלים בה נחישות גדולה ואמונה בצדקת הדרך", אומר סופר.

השר, פצוע צה"ל בעצמו, מציין בדבריו את פקודו, ליאור רוטשילד הי"ד שנפל בגוש עציון וטמון גם הוא בבית העלמין קרית שאול. עוד הוא מזכיר חברים שנפלו מהקרב בו נפצע קשה, הקרב בקבר יוסף, ובהם חברו מילדות של השר סופר, מיקי דדוש ז"ל, "חבר, בן מושב, גדלנו יחד. הוא נולד שבועיים לפניי. היינו ביחד בבני עקיבא, בטיולים ובכל מקום ובקרב הזה היינו מ"מים מקבילים".

על הקרב ההוא מספר סופר: "נכנסתי לחלץ, נפצעתי שם מספר פעמים. מיקי נכנס לסייע לי. זה היה שילוב של שניים מאותו הכפר ובלדה לחובש".

השר סופר, שהיה שותף לביקור חבריו לסיעה בישיבת ההסדר בשדרות, מספר על התרשמותו העמוקה מהלוחמים ש"יצאו מהקרב ומספרים את סיפור הקרב ואת מה שעבר עליהם, על מה הם חושבים בעזה, על מה הם חושבים לפני שהם יוצאים למשימה והשיפורים שהם מספרים על החברים שלהם שהיו כל אחד עולם ומלואו, לא כססמא ולא כקלישאה".

את הימים הללו, ימי הזיכרון והעצמאות מגדיר השר סופר כ"ימים של תקומה, ימים של חשבון נפש שבהם כל אחד מאיתנו צריך לחזור פנימה, להסתכל על הכאב ולחשוב מה מאחד ומחבר אותנו ומה עוד יש לנו לעשות בארץ הזו, עד כמה חשוב שנמשיך להילחם ולדעת לחיות כאן כעם על פי חזון הנביאים כעם ששב למולדתו ומקים מדינה לתפארת".

"אחדות היא צו השעה. בקרב כולם ביחד וגם בחיים כולם צריכים להיות ביחד", מסכם השר סופר.