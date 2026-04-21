השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נשא היום (שלישי) נאום בטקס יום הזיכרון לחללי משטרת ישראל בהר הרצל.

בן גביר פתח בסיפור על הרב שלמה זלמן אוירבך, שהשיב לבחור ישיבה שביקש לנסוע לקברי צדיקים בצפון כי עליו ללכת להר הרצל, שכן "שם קבורים מאות ואלפי צדיקים".

השר הוסיף כי לוח השנה הישראלי הוא אולי הקשה מכולם, וכי הצפירות המפלחות את האוויר הן "הרגע הישראלי ביותר בשנה", המדגיש את היותנו עם אחד במדינה שהראתה לעולם את עוצמתה.

בהתייחסותו לתוצאות המלחמה ציין השר בגאווה את חיסול הנהגת האויב ואמר: "אני גאה שיש לנו צבא, מוסד ושב"כ שחיסלו את סינוואר, נסראללה וחמינאי, ועוד עשרות אלפי רוצחים".

הוא שיבח את שוטרי ישראל שבבוקר ה-7.10 יצאו לפעמים "רק באקדח מול נשק כבד של החמאס והצליחו להציל את המצב", והוסיף כי חל שינוי יסודי גם בשירות בתי הסוהר, שם לדבריו "הופסקו הקייטנות, יש סדר, יש משילות ויש ריבונות".

בפנייה למשפחות השכולות, הסביר השר כי צמד המילים "שנהיה ראויים" אינו עוד ביטוי עבורו אלא תוכנית עבודה ממשית.

"אני מיישם זאת יום ביומו, בכל פעם שאני יורד לשטח ובכל חוק שעובר", הצהיר בן גביר והתחייב בפני המשפחות כי המערכת תמשיך להיות ראויה לאומץ, לנחישות ולהקרבה של הנופלים.

הוא הדגיש כי ה-7.10 היה רגע של מבחן אך גם "הזדמנות לשנות את הקונספציה ולקבע מחדש את ההרתעה של ישראל כמעצמה". השר חתם את נאומו בהתייחסות לכאבם של היתומים והאלמנות, ותהה אילו מילים יוכלו להציע נחמה לאישה שכל רצונה הוא ללטף פעם אחרונה את אהובה. "כשאין מילים לעיתים מספיקה שתיקה של 'וידום אהרון'", אמר השר, "שתיקה מלאה בתודה, בהוקרה ובהבטחה שמותם לא יהיה לשווא".