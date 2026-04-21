לני, אביו של יונתן דיטש בראיון לערוץ 7 צילום: באדיבות המצלם

לני דיטש, אביו של רס"מ יונתן דוד דיטש ז"ל שנפל בדצמבר 2023 בחאן יונס, מספר בבית העלמין בקרית שאול על בנו ועל התחושות ביום הזיכרון לחללי צה"ל ובתוכם לבנו.

"זו השנה השלישית שלנו כאן. אנחנו מתגעגעים, גאים ומקווים שבשנה הבאה לא נצטרך להוסיף עוד חללים לבתי הקברות, לא כאן ולא בשום מקום בארץ, שנמצא ימים של שלום ולא של מלחמה", אומר האב השכול.

לני מספר על בחירתו של בנו להתגייס למערכה מתוך החופשה בה היה, על מנת להילחם עם חבריו ליחידה בפלס"ר המילואים של חטיבה 55. על כך גם שוחח לני עם סגן הרמטכ"ל בפגישתם האישית, כמו גם על "הרוח של העם, שאין לנו ברירה אחרת ואין לנו בית אחר. בשביל זה יונתן, הבן שלי, נלחם, כדי שנוכל לשבת בבתי קפה בתל אביב ובכל מקום בארץ".

לזכר בנו הקימה המשפחה יחד עם הצוות של יונתן את עמותת 'האור של דיטש'. "אנחנו תומכים בילדים עם בעיות קשב וריכוז בבית הספר עירוני ד', שם התחלנו. קראנו לזה 'מסלול יונתן'. אנחנו תומכים בילדים האלה כי אנחנו מאמינים שהנצחה היא דרך הילדים, אלה שימשיכו את המסורת שלנו ואת הרוח של המדינה".