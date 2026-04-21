מאות תושבים התכנסו לטקס המרכזי של מועצה אזורית שומרון באנדרטה המקומית כדי להתייחד עם זכרם של הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה בהם 139 חללים ממועצה אזורית שומרון.

יום הזיכרון השנה נערך בצל המלחמה הקשה והאבדות הרבות, כשלמצבת השכול במועצה נוספו תשעה חללים ונרצחים מהשנה החולפת.

בטקס השתתפו סמח"ט אפרים סא"ל נדב ניסימיאן, הרב אהרון כהן רבה של יקיר, שופט בית המשפט השלום אריאל ברגנר, משפחות שכולות ועובדי ותושבי המועצה.

ראש המועצה, יוסי דגן, אמר בטקס: "אנו עומדים כאן היום במקום הקדוש הזה. אני תמיד מסביר לאורחים שמגיעים לכאן לשומרון, בארץ התנ"ך, שיש לנו הרבה מקומות קדושים כאן. לדעתי, שני המקומות הקדושים ביותר הם קברו של יוסף הצדיק, ואתר ההנצחה כאן - של הקדושים והקדושות של המועצה האזורית שומרון. חקוקים כאן 139 שמות קדושים, מספר בלתי נתפס. השנה הוספנו ברעד תשעה שמות קדושים. באנדרטה הזו, באתר ההנצחה הזה, אולי החומר עומד והלוח הזה דומם - אבל הוא נושא שמות שהם עמוד אש של ממש לא רק לפני המחנה שלנו, עמוד אש לעתיד של העולם. כאן חקוקים שמות של מי שעלו בסערה השמיימה, על היותנו עם - עם ישראל פה בארצו".

הוא הוסיף "אני מבקש לומר, למשפחות השכולות היקרות. תדעו שאנחנו רואים אתכם. אנחנו מסתכלים עליכם כל הזמן. אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מלאי הערכה אליכם, כי אנחנו רואים איך, עם כל הקושי אתם בוחרים בחיים. איך אתם בוחרים לתת אור לכולנו, לכל עם ישראל ולכל העולם הזה. בכוחות שלא ייאמנו, אנחנו תמיד נהיה איתכם".

"אנחנו מצווים, ואנחנו נשבעים: להתחזק עוד יותר ממקורות הכוח, מהנבואות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו על התקופה הזו, שבגללן הנשמות שלנו הגיעו לכאן, לארץ הזו, בדור הזה, דור הגאולה, לבנות אותה; מהארץ הקדושה הזו ומהנשמות התנ"כיות של יקיריכם ויקירינו. אנחנו מתחייבים להתחזק עוד יותר במחויבות בת אלפי השנים שלנו לארץ ישראל, ולשומרון שלנו, ארץ התנ"ך. לא רק לשרוד, אלא להילחם, לבנות, לשגשג לחיות, לצמוח עוד יותר מכוחם. לפרוץ את הדרך למיליוני יהודים שעוד יבואו לכאן מכוחם, ושהטוב והאור ינצחו", דברי דגן.

סמח"ט אפרים, סא"ל נדב ניסימיאן, הדגיש בדבריו את החיבור שבין צה"ל, כוחות הביטחון ומפעל ההתיישבות. "המעבר בין הימים האלה, מיום השואה דרך יום הזיכרון אל יום העצמאות, מזכיר לנו סיפור אחד ברור: עם שיודע כאב אבל לא עוצר בו. עם שמביט קדימה, עם שאוחז בקווים ארוכים, עם שבוחר להמשיך, לבנות, לצמוח, להתקדם ולחיות. גם אנו נבחר כך. נמשיך לפעול, נמשיך להגן, נמשיך לבנות, ונישא איתנו את זכר הנופלים, לא רק בזיכרון - אלא במעשה".

השופט אריאל ברגנר אמר "אנו מצווים להתחזק, לקום מהאפר כאריה לוחם, מגן ונוקם. גם בתקופה הזו אנו מצויים במחלוקות רבות, אך מצווה עלינו להתאחד, לחבק את השכול, לחזק ולשלוף את חרבנו ללא חת. אנו מצווים לזכור את כולם ואת כל הנופלים על תקומת מדינת ישראל. יהי זכרם של כל הנופלים והנרצחים ברוך"

במהלך הטקס הוקראו שמות 139 הנופלים בהם 9 נופלים שנוספו השנה למצבת הנופלים במועצה: סמ"ר ים פריד ז"ל, בן 21 מסלעית, לוחם גיבור בסיירת גולני שנפל בקרב עז ברפיח שבדרום רצועת עזה מפגיעת ירי נ"ט; צאלה גז הי"ד מברוכין והתינוק רביד חיים הי"ד שנרצחו בפיגוע סמוך לברוכין; רס"ם במיל' חן גרוס ז"ל, בן 33 שהתגורר בחיננית, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו. נפל בדרום רצועת עזה עת שמבנה קרס על הכוח במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס; רס"ר במיל' אברהם אזולאי ז"ל, בן 25 מחוות שקד שבגבעות יצהר. לוחם חיל ההנדסה שנישא זמן קצר לפני כן, ונפל בקרב הירואי בחאן יונס; סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל, בן 22 מהר ברכה. צוער צעיר מגדוד דקל ששירת כלוחם ביחידת אגוז, ונפל בקרב ברפיח כתוצאה מפיצוץ מטען; יהודה שמואל שרמן הי"ד, צעיר בן 18 מאלון מורה שנרצח בפיגוע דריסה מכוון סמוך לחומש בצפון השומרון, בעת שסייר והגן על אדמת המולדת, רס"מ במיל' אוריה סרוסי ז"ל, בן 48 מהר ברכה. איש חסד, לוחם מילואים עתיר זכויות ואב לשמונה, שמצא את מותו בטביעה בירדן לאחר שזינק באומץ ובחוסר היסוס למים הסוערים והציל את בנו ממוות וכן אורי יעקב הי"ד מהיישוב לשם.