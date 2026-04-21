חיל האוויר קיים השבוע שורה של מטסי הצדעה מיוחדים לזכרם של נופלי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

המטסים, שנערכו מעל הר הרצל והר הטייסים הסמוכים לירושלים, שילבו את מטוסי הקרב המתקדמים ביותר של החיל במפגן עוצמתי של זיכרון והצדעה.

ביום ראשון, חלפו מעל אתרי הזיכרון מטוסי קרב מסוג 'סופה' (F-16I). כמקובל במטסי הצדעה מסוג זה, המבנה בוצע כ"מטס חסר" - תמרון אווירי סמלי שבו אחד מכלי הטיס עוזב את המבנה ונוסק מעלה או הצידה, בעוד יתר המבנה ממשיך בדרכו. תמרון זה נועד להמחיש את חסרונם של הלוחמים והלוחמות אשר חירפו נפשם למען הגנת המדינה ואינם נמצאים עוד בשורות המגינים.

הבוקר (שלישי) מטוסי הקרב החמקנים מסוג 'אדיר' (F-35I) ביצעו מטס הצדעה נוסף מעל אותן נקודות ציון.