יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא דברים בטקס יום הזיכרון בחלקה הצבאית בכפר עציון, ופנה למפקדי ולוחמי צה"ל, תושבי האזור ומשפחות השכול. בדבריו הדגיש כי יום הזיכרון הוא לא רק התייחדות עם הכאב אלא גם חיבור לשרשרת הגבורה של עם ישראל לדורותיו.

סמוטריץ' תיאר את המקום כאתר רווי היסטוריה, "דרך האבות", שבו פסעו האבות ונזרעו זרעי האומה, וציין את המאבקים שהתרחשו באזור מימי המכבים ועד נפילת גוש עציון בתש"ח. הוא הדגיש כי החזרה למקום מלווה גם במחיר כבד של נפילת לוחמים לאורך השנים.

בהמשך התייחס ללוחמים בני האזור שנפלו, ובהם יוסי הרשקוביץ, שתואר כאיש חינוך, אשר כתב ימים לפני מותו, "חינכתם אותי לתת מבלי לקחת... כולנו כאן נלחמים כתף אל כתף וכולם כאיש אחד בלב אחד". לצד זאת הזכיר את אלקנה נוילנדר שכתב, "זו זכות אמיתית להילחם מלחמת מצוה על הבית והעם", ואת אריאל וולפסטל שעליו נאמר כי ראה בהגנה על המדינה ערך עליון.

השר הדגיש כי דבריהם של הנופלים מבטאים המשכיות של מורשת עתיקה ושל רוח של מסירות, אמונה ואחדות. לדבריו, מדובר ברוח שמלווה את עם ישראל מדורות קדומים ועד ללוחמים בימינו.

בהתייחסות למצב הביטחוני אמר סמוטריץ', "בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו בעיצומה של מערכה... אך רוחנו איתנה", והוסיף כי למרות מחלוקות פנימיות, "ברגע האמת... כולנו ניצבים כאגרוף אחד במאבק ההיסטורי שבין הטוב לרע". הוא הדגיש כי "הטוב סופו לנצח".

בסיום דבריו פנה למשפחות השכולות והגדיר אותן "עמוד האש ההולך לפני המחנה", תוך התחייבות להמשיך לבנות את הארץ מתוך אחדות ולהיות ראויים להקרבת הנופלים. את נאומו חתם בציטוט מדברי הנביא יחזקאל, "ובדמייך חיי", ובהבעת זיכרון וברכה לנופלים.