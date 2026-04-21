בין הצפירה של יום הזיכרון לחגיגות העצמאות ה-78, משפחות השכול של מלחמת "חרבות ברזל" מבקשות לצקת תוכן מעשי לגבורת יקיריהן.

עבורן, הזיכרון אינו רק הסתכלות לאחור, אלא מצפן לעתיד המדינה. מתוך הכאב העמוק, הן מתלכדות לקריאה משותפת להצטרף לצעדת עזה שתתקיים ביום העצמאות, מתוך אמונה שזו הדרך היחידה להבטיח שנפילתם של קרוביהם יהפוך למציאות של ביטחון לדרום בפרט, ולמדינת ישראל כולה.

את הקו המעבר מהשכול לעשייה מובילה סיגל קראוניק, אלמנתו של אריק קראוניק הי"ד, רבש"צ קיבוץ בארי שנפל בקרב הגנה על הבית בשמחת תורה. סיגל קוראת לציבור לבחור השנה בחגיגה בעלת משמעות: "הפעם נבחר לחגוג בצורה שונה, בצורה שמתרגמת את הניסים הגדולים ואת הגבורה האדירה של לוחמינו - למעשים. אנחנו מבקשים לחדש את ההתיישבות בחבל עזה. בואו לתת רוח גבית ללוחמים שעדיין שם, ולתרגם את ההישגים לחידוש ההתיישבות".

רוח זו של תרגום הלחימה להתיישבות אפיינה גם את סרן הראל שרביט הי"ד. אביו, יצחק שרביט, קורא לציבור להמשיך את דרכו של בנו: "אנחנו צועדים עוד כמה צעדים קדימה לקראת ההתיישבות בעזה. נחזור לארץ ישראל כולה, כולל עזה, ארץ הקדושה - 'חוזרים אלייך' אמר בני הי"ד. עזה בראשי תיבות זה 'עזרת השם', ובצעדה הזו נצעד לקראת ההתיישבות בעזרת השם".

הצורך בשיבה לחבל עזה כערובה לביטחון מהדהד גם בדבריה של ריקי ברוך, גיסתו של אוריאל ברוך הי"ד שנרצח ונחטף לעזה. עבורה, ההתיישבות היא הלקח ההיסטורי מהשביעי באוקטובר: "אני פונה אליכם בבקשה להגיע לניצחון אמיתי, לניצחון מוחלט, שיעזור לנו לא להגיע שוב למצב של השביעי באוקטובר. ניצחון כזה מגיע רק על ידי התיישבות יהודית בחבל עזה. תצעדו איתנו, תנו לנו יד, ויחד נגיע לניצחון האמיתי שמגיע למדינת ישראל".

עבור איציק וענבל פיטוסי, הוריו של סמ"ר ישי פיטוסי הי"ד שנפל בקרב גבורה מול סג'עיה, השליחות הזו היא גם סגירת מעגל אישית וכואבת, לאחר שישי גורש כילד מביתו בגוש קטיף, ועל שמו נקרא גרעין יש"י המיועד להתגורר בצפון חבל עזה: "מאות החיילים שמתו על קדושת הארץ לא יהיו מגש הכסף של הרשות הפלסטינית. רק התיישבות ברצועה תביא ביטחון. ישי הוא סמל ודוגמא שעם ישראל חייב לחזור לרצועת עזה".

אל הקריאה הלאומית הזו מצטרפים בקול אחד גם מני ורחלי ואנינו, הוריו של עמיחי הי"ד שנפל בקרב הגנה על המולדת, המדגישים את האחדות הנדרשת בעת הזו: "דווקא בימים אלו של רוח גדולה, אלו הימים בהם אנו צריכים לקרוא לחידוש ההתיישבות בחבל עזה. זה תלוי בכולנו, עם ישראל חי".

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, מסכמת את חשיבות הצעדה כביטוי למימוש חזון הציונות: "צעדת יום העצמאות היא ביטוי לעוצמה לאומית וגאון לאומי. בימים בהם נאבקים חיילי צה"ל על חייו של חבל עזה שלא ינותק מהגוף החי של מדינת ישראל, נצעד בגאון ביום העצמאות ונכריז בקול גדול: עזה שלנו לתמיד!"

ביום רביעי הקרוב, יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, תחת הכותרת "עם ישראל חוזר לעזה", ייפגשו המשפחות השכולות יחד עם תנועת נחלה, גרעיני ההתיישבות וארגוני ימין רבים במוזיאון המים והביטחון (צומת ניר עם). בשעה 13:00 תצא לדרך צעדה משותפת, המותאמת למשפחות ולילדים, שתעבור דרך הנופים הסמוכים לרצועה ותסתיים בעצרת מרכזית בשעה 15:00 בהשתתפות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור.

המשפחות קוראות לכל הציבור הישראלי להגיע עם הילדים, להשתתף בפעילויות המתוכננות ולחגוג את העצמאות מתוך תקווה וחידוש המעשה הציוני. בחניון "חץ שחור" הסמוך יוכשר מקום ייעודי למשפחות המבקשות לקיים את מנהגי החג ולחגוג יחד בשטח.

ביום העצמאות הזה חוגגים אחרת - בצעדה של אמונה, גבורה ומעשה. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>