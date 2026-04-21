אזכרה ליהודה שרמן הי"ד צילום: באדיבות המצלם

במלאת 30 להירצחו של יהודה שרמן הי"ד, הגיעו היום (שלישי) משפחתו וחבריו למקום הרצח בצפון השומרון וערכו אזכרה יחד עם האח דניאל שרמן שנפצע קשה בפיגוע.

יהושע שרמן ספד לבנו "אנחנו עומדים פה היום, ביום ה-30 לפיגוע, לרצח הנתעב של יהודה שמואל המתוק והצדיק. אנחנו פה עומדים במקום הפיגוע ממש, איפה שהוא נשם את נשמותיו האחרונות. אנחנו ביום הזיכרון גם לכל חללי צה"ל ומערכות ישראל וכל נפגעי פעולות האיבה. אנחנו מהמקום הזה שואבים כוחות ומתחייבים להמשיך את הדרך- דרך המלחמה על ארץ ישראל, דרך התורה.

בעזרת השם מפה נצא לכל מרחבי צפון השומרון, נבטל את הסכמי אוסלו הארורים, נתיישב בכל השטחים של צפון השומרון ללא הבחנה - לא מה זה שטח A, לא מה זה B ולא מה זה C. בעזרת השם, בכוחות משותפים של כל עם ישראל, של אנשי ההתיישבות, של אנשי חומש, של ישיבת חומש. בעזרת השם מפה תצמח ישועה גדולה", דברי האב.