עורך הדין והפרופסור למשפטים אלן דרשוביץ, דמות מוכרת ובכירה בעולם המשפט האמריקני, הודיע כי הוא חובר למפלגה הרפובליקנית אחרי עשרות שנים שהיה חבר במפלגה הדמוקרטית.

במאמר שפרסם בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", הסביר דרשוביץ כי למרות חילוקי דעות עמוקים עם הרפובליקנים בנושאי פנים בוערים, המחויבות לישראל הכריעה את הכף.

דרשוביץ הבהיר כי הוא אינו מסכים עם המפלגה הרפובליקנית בחלק מסוגיות, אך החליט להירשם כחבר במפלגה, בשל יחסה של המפלגה הדמוקרטית למדינת ישראל.

המשפטן הוותיק תקף בחריפות את המפלגה שבה היה חבר מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת. לדבריו, המפלגה הדמוקרטית שינתה את פניה והפכה למפלגה האנטי-ישראלית ביותר שנראתה בארצות הברית.

דרשוביץ ביסס את טענתו על הצבעה שנערכה לאחרונה בסנאט, במסגרתה רוב חברי המפלגה הדמוקרטית תמכו בהצעות החלטה שיזם הסנאטור ברני סנדרס במטרה לבלום מכירות נשק לישראל. הוא ציין כי למעט שבעה סנאטורים, כל יתר חברי המפלגה הצביעו נגד ישראל במהלך המהלך להקפאת משלוחי הנשק.

הוא החל את תהליך ההתרחקות מהמפלגה כבר בתחילת שנת 2024. בעקבות יחסה של המפלגה לישראל בשנים האחרונות, הוא ביטל תחילה את רישומו כדמוקרט והזדהה כעצמאי פוליטית. כעת, החלטתו להירשם כרפובליקני מסמנת את השלמת המהפך הפוליטי שלו.