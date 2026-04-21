עיריית ירושלים קיימה היום (שלישי) את טקס יום הזיכרון המרכזי לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ברחבת כיכר ספרא.

הטקס נערך במעמד ראש העיר משה ליאון, חברי מועצת העיר, קציני צה"ל, משפחות שכולות ותושבים, בהנחיית עופר חדד ובהשתתפות האמן אושר ביטון. האירוע נפתח במסדר כבוד של חיילי פיקוד העורף, אותו סקר ראש העיר, ולאחריו הודלקה אבוקת הזיכרון על ידי ליאון יחד עם הוריו של סמל אריאל סוסונוב ז"ל.

בנאומו המרכזי, שיתף ראש העיר בסיפורם הכואב של האחים שמעיה, בני ירושלים שנפלו בשתי מלחמות שונות, ואמר כי סיפורם הוא "תמצית המאבק על הגנת הארץ, כל דור בתורו".

ליאון התייחס למלחמה המתמשכת שגבתה מחיר כבד מנשוא גם במהלך השנה האחרונה, וציין את השילוב המורכב שבין ההקלה על סיום סוגיית החטופים לבין השכול המצטבר. "לצד הנחמה הגדולה שמצאנו השנה, עם החזרתם הביתה של כל חטופינו - החיים והחללים כאחד, נוכחנו בכאב האובדן של חיים צעירים שנפלו בעודם ממלאים את ייעודם להגנת המדינה", אמר ראש העיר.

ראש העיר הוסיף פנייה אישית למשפחות השכולות והדגיש כי כל אחד מהנופלים הוא חלק מפסיפס הגבורה ושרשרת הדורות של עם ישראל. "אנחנו מכונסים כאן היום לא רק לזכרם, אלא חשוב מכול - בזכותם", הכריז ראש העיר והבטיח כי העירייה תמשיך לעמוד לצד המשפחות ככל שתוכל, כדי שזכר הנופלים יישאר נצור בלב העיר לעד.

הטקס שילב רגעים אישיים של עובדי עיריית ירושלים שאיבדו את יקיריהם. תפילת הקדיש נאמרה על ידי שמעון רומי, עובד העירייה ואביו של אלעד ז"ל שנפל במילואים ב-2010. דניאל אלמליח, אביו של גלעד ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון בשנת 2024, קרא פרק תהילים.

זרי הזיכרון הונחו על ידי יצחק ואילנה ברגר, סבתו וסבו של רס"ר נדב יששכר פרחי ז"ל שנפל בעזה, ועל ידי אורטל סבח, אחותו של דניאל מאיר ודעי הי"ד שנרצח בטבח ה-7 באוקטובר במסיבת הנובה.