דודתו של סרן עומר נאוטרה ז"ל לערוץ 7: לוחם אמיץ, גיבור של שתי אומות

אסנת גץ, דודתו של סרן עומר נאוטרה ז"ל שפיקד על הטנק שלחם על הגדר בין ניר עוז לנירים ביום השבעה באוקטובר עד להשתלטות מחבלי הנוח'בה עליו, שוחחה עם ערוץ 7 בבית העלמין בקרית שאול.

"עומר שלנו היה חייל בודד. גדל והתחנך בניו יורק ולאחר שנת מכינה החליט לעשות עלייה ולהתגייס לצבא. כהרגלו עשה כל דבר במסירות וברצינות אופיינית. בדיעבד למדנו שאין הרבה חיילים בודדים שמחליטים לצאת לקצונה", מציינת אסנת ומספרת כי בתפקידו האחרון פיקד על מוצב 'הבית הלבן' שבין ניר עוז לנירים ובו שני טנקים ונמ"ר של חיילי גולני.

"בבוקר השבעה באוקטובר הם היו מהראשונים לצאת לכיוון הגדר. עומר בהחלטה אמיצה שמספרת על המנהיגות שלו, הבין שיש פריצה גדולה בהרבה מקומות לאורך הגדר ולכן החליט לפצל את הכוח. הטנק השני שלא היה בפיקודו הישיר אבל באחריותו קיבל הוראה לנוע לכיוון אחר, ובכך ניצלו חייהם של החיילים בטנק השני ואזרחים רבים כי הטנק לחם בגבורה בכל אותו יום תחת פיקודו של זפולסקי, ואילו הטנק של עומר היה תקול והם מצאו את עצמם מקבלים מטען צד כי הם נעו לאט ונקלעו למצב קשה בתוך הטנק".

אסנת מספרת על חטיפתו של עומר יחד עם שאר חבריו לטנק. "במשך 422 יום היינו בטוחים שעומר בחיים. אמנם לא היו עליו הרבה ידיעות, כך שהבנו שהמצב לא טוב, אבל החזקנו באמונה שהוא יחזור אלינו חי. לאחר 422 יום קיבלנו הודעה שעומר הוכרז חלל והיום הוא למעשה יום הזיכרון הראשון שלנו כאן "זוכים" להיות קרובים לקברו של עומר".

גץ מציינת כי ביום הזיכרון הראשון לאחר השבעה באוקטובר לא היה ידוע שעומר חלל וביום הזיכרון השני היה קשה להבין את מצבו ומתוך כך את מעמדה של המשפחה. "הוריו של עומר אמריקאים, ולכן היו בקשר הדוק מאוד עם הממשל האמריקאי. הם נאמו בועידה הרפובליקנית עוד לפני בחירת טראמפ. הם הוזמנו פעמים רבות לבית הלבן והיו בקשר שוטף עם הממשל. עומר הוא חלל אמריקאי ובלוויה שלו נאם מפקד סידקום שבא לתת כבוד לעומר והגדיר אותו כגיבור של שתי אומות".

על דרכי הנצחתו של עומר מספרת גץ ומציינת את ההבנה שמדובר במי שמהווה מעין גשר בין יהדות ארה"ב למדינת ישראל, "חשוב לנו שהדור הצעיר גם בארה"ב וגם בישראל יכיר את הערכים של עומר, יפעל לאורם ושתהיה מנהיגות צעירה ויהודית בעיקר בארה"ב, עם תחושת שייכות חזקה לשורשים במדינת ישראל ומתוך כך לחבר את יהדות ארה"ב לישראלים. זה עומר שלנו".