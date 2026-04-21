ראש המוסד דדי ברנע חשף בצהריים (שלישי) בטקס הזיכרון לאנשי המוסד כי איש הארגון מ' נפל בעת מילוי תפקידו בשנת 2023 כחלק מההכנות למבצע נגד איראן.

מ' נהרג באסון השיט באגם מאג'ורה באיטליה - אז נהרגו בהתהפכות יאכטה באגם ארבעה מתוך 19 בני אדם שהיו עליה.

"ביום הזה אני חושב על חללי המוסד ועל בחירתם לתרום לאורך שנים לביטחון ישראל. בזמן מערכת 'שאגת הארי' מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו", אמר ברנע.

"המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן. בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים".

מ', ששירת בארגון 30 שנה ושמו אסור בפרסום, היה איש מוסד שנהרג באסון השיט באגם מאג'ורה באיטליה במאי 2023 במהלך פגישה, שבתקשורת האיטלקית תוארה כפגישה של אנשי ארגוני ביון מישראל ואיטליה.

ראש המוסד אמר עוד בטקס: "אין יום אחר במהלך השנה שהוא קשה עבורנו, עבורי, כמו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ממגיני היישוב היהודי טרם הקמת המדינה, דרך לוחמי תש"ח, דרך כל המלחמות ועד ללוחמי המערכה הנוכחית מאז השבעה באוקטובר- עובר חוט שאינו נקרע לעולם - המחויבות להגן ולשמור על הבית. זו מחויבות שעוברת מדור לדור כמשימת חיים ובכל פעם מחדש, יש מי שבוחרים לשאת אותה על כתפיהם".