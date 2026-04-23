בין מדליקי המשואות בערב יום העצמאות היה גם משה אדרי, מבכירי תעשיית הקולנוע הישראלית.

בראיון לערוץ 7 הוא סיפר "כילד שגדל בדימונה של שנות השישים ויחד עם אחי לאון ז"ל הפקנו מעל 500 סרטים וחידשנו את כל ההיסטוריה של עם ישראל דרך סלאח שבתי, השוטר אזולאי, צ'רלי וחצי, גבעת כלפון, חגיגה בסנוקר, מבצע יונתן ועוד, זו גאווה גדולה כאשר אחרי ההשקעה הגדולה ומפעל החיים שהקמנו אנחנו מקבלים כבוד והערכה מהכנסת ומעם ישראל. זו זכות גדולה וזה מאוד מרגש אותי ואת המשפחה".

על תפקידו של הקולנוע בעיצוב התרבות הישראלית, קובע אדרי כי "בלי תרבות אין לנו מה לעשות פה. זו מורשת מטורפת, אלו שחקנים גדולים ובימאים גדולים שהיו כאן כמו מנחם גולן, אפרים קישון, חיים טופול, יהודה ברקן ואחרים. אם לא נדע מה היה בעבר אנחנו בצרות, וזה מה שעשינו, חידשנו את כל ההיסטוריה עבור הדור הנוכחי ולדורות הבאים ועשינו זאת באהבה גדולה ובגאווה גדולה".

את מה שנראה כנטייה של הקולנוע הישראלי להביע עמדות נגד צה"ל, נגד המדינה ולעיתים נגד הציונות, מגדיר משה אדרי כחלק מחופש הביטוי. "אני עובד עם כולם, עושה סרטים מצויינים עם יוסף סידר כמו 'הערת שוליים' ו'בופור' ו'מדורת השבט', ועשינו סרטים מדהימים כמו 'לבנון' ואחרים שעשו טוב לעם ישראל, ולפעמים ישנו במאי שיש לו תסריט מסוים שהוא לצערי לא לרוחנו, אבל זהו הקולנוע ויש חופש ביטוי".

עם זאת הוא מוסיף כי "אסור לפגוע בחיילי צה"ל בשום אופן. לזה לא אתן יד. בכל כוחנו נשמור על המדינה החשובה שלנו. כולנו אחים וצריך לדעת לפרגן אחד לשני".

לשאלה אם יש בתעשיית הקולנוע מקום גם לציבור הדתי והחרדי, משיב אדרי בחיוב ומזכיר את ההצלחה האדירה של 'בחורים טובים' הראשון והשני וכעת הושלם כבר צילום בארץ ובניו יורק של הפרק השלישי בסדרה. עוד הוא מציין סרט שצילם עם שולי רנד 'בדחן', כלומר סטנדאפיסט חרדי, ובקנה ישנם עוד כמה סרטים מהסוג הזה. כמו כן הוא מציין את העבודה שלו עם קרן הקולנוע של השומרון וקרן רבינוביץ'. "אנחנו עושים הרבה דברים עבור כל עם ישראל".

ומה באשר לעתיד הקולנוע בעידן הטיקטוק, הרשתות החברתיות והסרטונים הקצרים של שניות בודדות? "תמיד הקולנוע הוא מקום לצאת מהכורסא, לראות סרט על מסך גדול, עם כיסא נוח, סאונד מצוין ומסך גדול ולהתחבר לשעה וחצי או שעתיים בלי טלפונים ובלבולי מוח. תמיד יהיה קולנוע, אין מה לדאוג", הוא משוכנע. "אנחנועדיין ממלאים אולמות. מה שחשוב הוא לעשות סרטים טובים ועם ישראל יגיע, כמו שהיה עם 'לשחרר את שולי' שהביא לקולנוע מיליון וחצי צופים. יש קולנוע נושם בועט וחזק ואנחנו כאן כדי לשמור עליו. הקולנוע יישאר עוד מאות שנים, לא לדאוג".