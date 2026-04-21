הרב אהד טהר-לב, ראש מדרשת "אור תורה לינדנבאום", ששכל את בנו אלחי הי"ד בפיגוע דריסה בשנת 2017, משמש בשנים האחרונות כקצין נפגעים בצה"ל.

בראיון מיוחד לערוץ 7 ליום הזיכרון מהר הרצל, הוא משרטט קשר רוחני עמוק בין גבורת הלוחמים לבין קדושת בית המקדש.

הרב טהר-לב מספר על מפגש שקיים בערב יום הזיכרון עם משפחה שכולה אותה הוא מלווה: "הרגשתי שאני נוסע לתפילת כל נדרי ובטקס הרגשתי שהמנחה הוא כמו שליח ציבור. זה יום נשגב וקדוש מאוד, וגם בזמן הצפירה הרגשתי כאילו אנחנו עומדים בסדר העבודה של יום הכיפורים וכולם שרים 'אמת מה נהדר'".

לדבריו, הלוחמים היוצאים למשימה נמצאים במדרגה רוחנית עליונה: "אנשים שנכנסים לקרב, נכנסים 'לפני ולפנים' במציאות הרוחנית הפנימית שבה הם נמצאים. הכהן הגדול, הלבוש מדים, נכנס למקום הכי פנימי ביום הכי קדוש ורואה את שם ה'. מי שהולכים לקרב הולכים למקום עמוק ביותר, ולכן המפגש עם המוות כשהוא חלילה קורה, הוא מפגש מאוד עוצמתי".

בתפקידו כקצין נפגעים, מעיד הרב טהר-לב על הניסיון להפריד בין השכול הפרטי לשליחות הלאומית: "יש זמן שאני כאן עם הבן שלי ויש זמן שאני עם המשפחות. בתחילת המלחמה אמרתי לבן שלי 'כבודך במקומך מונח' והגעתי לקבר שלו רק באזכרה, חצי שנה אחרי שהתחילה המלחמה".

כאב שכול הפוקד את קבר בנו, מציין הרב טהר-לב את ההתרחבות הכואבת של החלקה הצבאית במהלך חודשי המלחמה: "זו פעם הייתה חלקת אלוקים קטנה והיום היא חלקת אלוקים ענקית. גיבורי ישראל וגיבורי עולם קבורים כאן. משנה לשנה אני משתאה איפה הבן שלי קבור וליד מי, מי השכנים שלו".

על המעבר ליום העצמאות הוא מסכם: "קשה לי אישית לבוא לתפילת יום העצמאות כי אני על ההר עד חמש אחר הצהריים, אבל כנראה מי שבחר הבין שהזיכרון הזה הוא תחילת העצמאות. היום הזה מאוד קשה אבל עם עוצמות של תקומה וניצחון. אנחנו לוקחים את גורל מדינתנו בידינו ומקימים אותה מעפר".