דמיינו רגע את הסיטואציה: הטלפון מצלצל. על הקו נמצאים חברים שנמצאים במשבר זוגי ומחפשים עזרה.

אתם מרגישים רצון גדול לעזור - אבל גם חוסר ודאות. איך נכון להוביל את השיחה? איך מבינים מה באמת קורה בתוך הקשר? ואיך אפשר לעזור לזוג לעבור שינוי אמיתי?

מתוך המקום הזה נולד הקורס להכשרת יועצי נישואין של רוני אשר.

כמעט שני עשורים של ניסיון שהפכו לשיטה סדורה

רוני אשר עוסק בייעוץ נישואין כבר קרוב לעשרים שנה. לאורך השנים הוא צבר מעל 14,000 שעות של טיפול, ליווי ותהליכי עומק עם זוגות מכל רחבי הארץ. מתוך העבודה היומיומית בקליניקה, לצד שילוב של עקרונות היהדות וכלים מקצועיים, התגבשה אצלו שיטה ברורה ומעשית שמכוונת לתוצאות, להתקדמות ממשית וליצירת שינוי ארוך טווח בחיי הנישואין.

"לאורך השנים ראיתי ביקוש עצום של זוגות שמחפשים הכוונה מקצועית אמיתית", מספר רוני. "יש הרבה אנשים עם רצון טוב לעזור, אבל בלי דרך עבודה מסודרת קשה להוביל תהליך משמעותי. הרגשתי שהגיע הזמן להעביר הלאה את הידע והניסיון שנצברו במשך שנים בקליניקה".

השיטה שפיתח מבוססת על אמון ביכולת של בני זוג לצמוח, להשתנות ולבנות מחדש קשר טוב ובריא יותר. היא משלבת הבנה של נפש האדם, עבודה על תקשורת זוגית, זיהוי דפוסים שמנהלים את הקשר, וכלים מעשיים שמאפשרים ליועץ להוביל תהליך ברור ומקצועי.

"אתה השותף הרביעי של הילד הזה"

כששואלים את רוני מה גורם לו להמשיך בעשייה הזאת אחרי שנים רבות של עבודה אינטנסיבית עם זוגות, הוא לא מדבר על מקצוע. הוא מדבר על משמעות.

"לפני תקופה קיבלתי הזמנה לברית", הוא מספר בחיוך. "זה היה זוג שהיה אצלי בתהליך בתקופה מאוד קשה בחיים שלהם. בתוך ההזמנה הם כתבו לי: 'אתה השותף הרביעי של הילד הזה'. כשקראתי את זה התרגשתי מאוד".

רוני עוצר לרגע ומוסיף: "יש לי כבר הרבה 'נכדים' מהסוג הזה. זוגות שבחרו מחדש בבית שלהם, שהצליחו לחזור לקשר טוב ולהביא חיים חדשים לעולם. אלה רגעים שנותנים כוח להמשיך".

סיפור נוסף שנשאר איתו עד היום הגיע דווקא מתוך רגע קטן במהלך פגישה טיפולית.

"אחת הנשים שהגיעה אליי הייתה כבר בדרך לגירושין. במהלך התהליך היא סיפרה לי שיום אחד היא פתחה מגירה בבית ומצאה שם טופס שהיא כבר הכינה לעורך דין כדי לפתוח תיק גירושין. היא הסתכלה עליו, ואז פשוט זרקה אותו לפח. מבחינתה זה היה רגע שבו היא הבינה שהבית שלה יכול להיראות אחרת".

הסיפורים האלה, הוא אומר, אינם מקרים נדירים כלל. "כשיש תהליך נכון, כלים נכונים והכוונה מקצועית, אפשר ליצור שינוי אמיתי. זוגות מגיעים הרבה פעמים בתחושת ייאוש, אבל יש דרך לבנות מחדש אמון, תקשורת וקרבה".

ביקוש גדול לאנשי מקצוע שיודעים להוביל שינוי

בציבור הדתי־לאומי, ובמיוחד בציבור התורני, הולכת וגוברת ההבנה לחשיבות של ליווי זוגי מקצועי. יותר ויותר זוגות מחפשים יועצים שמסוגלים להוביל תהליך אחראי, רגיש ומכוון תוצאה.

לדברי רוני, הביקוש לאנשי מקצוע בתחום גבוה מאוד. "זוגות מחפשים אנשים שיודעים להקשיב, להבין לעומק את הדינמיקה הזוגית, ובעיקר - לדעת להוביל אותם קדימה. כשיש ליועץ שיטה מסודרת וכלים מעשיים, אפשר לייצר תהליכים משמעותיים מאוד".

במשך שנים הרב אליקים לבנון, רב המועצה אזורית שומרון, מלווה מקרוב את עבודתו של רוני אשר ואף הפנה אליו זוגות שהיו זקוקים לייעוץ. מתוך ההיכרות הזאת נולדה גם ההערכה לדרך העבודה וליכולת להוביל זוגות לבנייה מחודשת של הבית. בהמלצה שכתב על הקורס ציין הרב לבנון:

"הנני להמליץ על הצטרפות להכשרת יועצי נישואין בהדרכתו של רוני אשר. ככל שירבו יועצים בדרך ישרה זו כך יזכה עם ישראל לבתים טובים ומבוססים."

קורס שמכוון לפרקטיקה ולעבודה אמיתית בקליניקה

הקורס להכשרת יועצי נישואין של רוני אשר נבנה מתוך ניסיון שטח ארוך שנים. מעבר ללימוד השיטה עצמה, המשתתפים מקבלים היכרות רחבה עם תהליך העבודה של היועץ ועם האתגרים שמופיעים לאורך הדרך.

הדגש המרכזי בקורס הוא על החיבור בין ידע לבין העבודה המעשית בקליניקה. רוני משתף מתוך ניסיון אמיתי של אלפי שעות טיפול ומכניס את המשתתפים אל תוך החשיבה המקצועית שמאחורי התהליך הזוגי - איך מזהים את שורש הקושי, איך מובילים שיחה נכונה ואיך יוצרים תנועה של שינוי בתוך הקשר.

מעבר להכשרה המקצועית, רבים מגלים שהלימוד משפיע גם על החיים האישיים שלהם. הכלים וההבנות שנרכשים במהלך הדרך נוגעים בתקשורת, בהבנת האדם וביכולת ליצור מערכות יחסים בריאות וטובות יותר בכל תחומי החיים.

הקורס מתקיים באווירה קטנה, אישית ומיוחדת, כאשר כל הלימוד מועבר באופן ישיר על ידי רוני אשר עצמו.

הקורס מתקיים במתכונת פרונטלית באזור גוש עציון, בקבוצות נפרדות לנשים ולגברים. הלימודים כוללים מפגש שבועי קבוע ומתחילים בעוד מספר שבועות.

