הרב דוב ליאור מזקני הרבנים בציונות הדתית נחלש בתקופה האחרונה בשל דלקת חריפה, ולפי הנמסר ממשפחתו טרם חזר לאיתנו ולמצב בריאותו התקין.

בני משפחתו פנו לציבור הרחב בבקשה להרבות בתפילה לרפואתו.

"מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א נחלש בתקופה האחרונה בשל דלקת חריפה, ולעת עתה טרם חזר לאיתנו ולקו בריאותו", נכתב.

בפנייה נכתב כי הציבור מוזמן להתפלל להתחזקותו ולבריאותו של הרב. "תלמידיו, והציבור הרחב מוזמנים להתפלל להתחזקותו ולבריאותו, בתוך שאר חולי עם ישראל. הרב דוב בן רייזל".

עוד הובאו דברי חיזוק ואמונה בכוחה של תפילה משותפת, תוך ציטוט הפסוק, "פדה בשלום נפשי...כי ברבים היו עמדי". לצד זאת נאמר, "והן א-ל כביר לא ימאס" תפילת רבים. שנתבשר בשורות טובות".