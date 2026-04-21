חיילי צה"ל ומפקדיו פקדו הבוקר (שלישי) את קבריהם של חללי מערכות ישראל בבתי העלמין ובחלקות הצבאיות מקצה הארץ ועד קצה.

במסגרת יום הזיכרון, התקיים המאמץ הצה"לי לוודא כי לצד קברו של כל חלל וחלל יתייצב חייל, יצדיע בצפירה ויעמוד לצד המשפחות השכולות ברגעי ההתייחדות הקשים.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, יחד עם ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר-כליפא, הובילו את ההשתתפות הצבאית בטקס הזיכרון הממלכתי שנערך בהיכל הזיכרון בהר הרצל שבירושלים.

עם סיום הטקס הממלכתי לחללי המערכות, המשיך הרמטכ"ל להשתתף בטקס הרשמי לזכרם של חללי פעולות האיבה בארץ ומחוץ לה, כביטוי לשותפות הגורל והאחריות הכוללת של צה"ל על ביטחון אזרחי המדינה.

במקביל, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, נכח בטקס הזיכרון המרכזי בבית העלמין הצבאי בקריית שאול שבתל אביב. מפקדי צה"ל מכלל החטיבות והזרועות התפרסו בבתי העלמין השונים, הניחו זרים וחיזקו את המשפחות השכולות, חלקן הצטרפו למעגל השכול רק בשנה האחרונה בעקבות הלחימה העצימה.

מעבר לטקסים בבתי העלמין, נערכו טקסים יחידתיים בכל בסיסי צה"ל ובאנדרטאות החיליות והחטיבתיות הפזורות בארץ.

המפקדים הדגישו בטקסים אלו את חשיבות המשכיות המורשת והמחויבות להגנת המולדת, הנשענת על גבורתם של אלו שאינם איתנו עוד.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל