עמנואל, אחיו של גרי ללהרואיקמה זולת ז"ל שנפל בפעילות מבצעית כאשר שירת בגדוד 92 שמשון בחטיבת כפיר, התגייס באחרונה לצה"ל בהתרגשות רבה כדי להמשיך את דרכו של אחיו.

בראיון לערוץ 7 סיפר כי ביקש להתגייס לחטיבה שבה שירת האח. "אני רוצה להמשיך את הדרך של אחי ולהצליח. זה לא היה פשוט כי המשפחה העדיפה שאתגייס למקום אחר - אבל ברמה האישית רציתי מאוד להיות לוחם. לעזור למדינה. אמא שלי בהתחלה התנגדה אבל היא הבינה שזה באמת מה שאני רוצה והחליטה לא לעמוד בדרכי".

"הגיוס הוא נקודה מאוד מרגשת אבל אני רוצה להיות חלק ממי שנלחמים עבור העם הזה", הוא מוסיף.

מאז נפילתו של אחיו, עמנואל נוכח ומשתתף בכל אירוע זיכרון להנצחתו ומבחינתו עצם השירות בצבא הוא חלק מההמשכיות. "גרי סימן את הדרך ואני אלך בה", הוא מסכם.