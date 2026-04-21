צה"ל פרסם היום (שלישי) את ממצאי ומסקנות התחקיר הפיקודי בעקבות האירוע בו תועד חייל צה"ל מנפץ פסל של ישו במהלך פעילות מבצעית בכפר דבל שבדרום לבנון.

התחקיר הוצג אמש למפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, ובהמשך לרמטכ"ל ולמפקד פיקוד הצפון.

מהתחקיר עולה כי החייל המעורב פגע בסמל הדת בזמן שחייל נוסף צילם את המעשה. באירוע נכחו שישה חיילים נוספים שלא פעלו לעצור את הפגיעה או לדווח עליה. התחקיר קבע באופן חד-משמעי כי התנהלות הכוח חרגה באופן מוחלט מפקודות הצבא ומערכי צה"ל.

בעקבות הממצאים, הוחלט על נקיטת צעדים משמעתיים חריפים. החייל הפוגע והחייל המצלם הודחו לאלתר מתפקידי לוחמה ונשפטו ל-30 ימי מחבוש בפועל.

יתר הנוכחים באירוע זומנו לשיחות בירור, שלאחריהן יוחלט על המשך הטיפול הפיקודי בעניינם.

בצבא הדגישו כי צה"ל מביע צער עמוק על האירוע. בהודעת דובר צה"ל הובהר כי הפעילות בלבנון ממוקדת נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד האוכלוסייה האזרחית או סמלי דת.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, גינה את האירוע וקבע כי "מדובר בהתנהגות פסולה ובכישלון ערכי, שחורג בכל קנה מידה מערכי צה"ל וההתנהגות המצופה מלוחמיו".

דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, עדכנה כי "בתיאום מלא עם תושבי הכפר דבל שבדרום לבנון, הציב כוח של צה"ל פסל חדש במקום הפסל שניזוק. מפקדת פיקוד הצפון פעלה לתיאום החלפת הפסל מרגע קבלת הדיווח על האירוע. צה"ל מביע שוב את צערו על המקרה, ופועל כדי למנוע את הישנותו בעתיד".