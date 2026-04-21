​בכפר הקהילתי-שיקומי של רשת "פרח ישראל" בראש העין, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל קיבל הבוקר ביטוי אנושי ומרגש במיוחד.

​הטקס המרכזי לציון יום הזיכרון בכפר היווה עדות חיה לשילוב וערבות הדדית: דיירי הכפר, אנשים המתמודדים עם מוגבלויות מורכבות, עמדו במרכז הבמה כשהם מובילים את הטקס יחד עם אלו השומרים על ביטחון המדינה.

​אל רחבת הטקס בכפר הגיעו לוחמים מחטיבות גולני, צנחנים ואוגדה 99, לצד משלחות רחבות של משטרת ישראל שכללו את משטרת ראש העין, משטרת מודיעין, משטרת ישראל מחוז דרום, מג"ב זרוע השפלה, וניידת המשאלות של אגף קהילות מהמטה הארצי. לצד כוחות המשטרה והצבא, לקחו חלק בטקס גם מתנדבי איחוד הצלה ושוטרים ומתנדבים ממחוז תל אביב.

​הנוכחות של כוחות הביטחון וההצלה בכפר הפכה כבר למסורת שנתית, שבה הלוחמים והשוטרים מגיעים כדי לקחת חלק בטקס הייחודי של הדיירים, מתוך הבנה שהזיכרון הישראלי הוא פסיפס שבו לכל אחד יש מקום.

​לאורך הטקס, הדיירים השתתפו באופן פעיל בכל רגע: מהקראת קטעי הזיכרון והיזכור, דרך השתתפות בשירים ועד להנחת הזרים המשותפת עם החיילים והשוטרים. המראה של הלוחמים במדים לצד הדיירים, חלקם בכיסאות גלגלים וחלקם בסיוע מלווים, יצר רגע מזוקק של ישראליות שבה הכאב והזיכרון מאחדים את כולם.

​השילוב המיוחד אפשר לדיירים לבטא את הקשר העמוק שלהם למדינה ולחייליה, בעוד הלוחמים והשוטרים זכו לראות מקרוב את העוצמה והנחישות של דיירי הכפר, שמתמודדים יום-יום עם אתגרים מורכבים משלהם.

​מנכ"ל רשת "פרח ישראל" הרב משה שטיין: "הטקס הזה הוא הגאווה של הכפר שלנו. כשדייר עם מוגבלות עומד לצד לוחם מגולני ושניהם מרכינים ראש בצפירה, אנחנו מבינים שזו השותפות האמיתית. ביום הזה אין 'אנחנו' ו'הם' - יש רק עם אחד שזוכר יחד. הנוכחות של כוחות הביטחון כאן היא הצדעה לרוח של הדיירים שלנו".