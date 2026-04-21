כיכר לזכרו של הראל שרביט, לוחם שנפל בקרב בעזה, נחנכה ביישוב כוכב יעקב בטקס בהשתתפות בני משפחתו וחברת הכנסת לימור סון הר מלך.

אביו הרב יצחק שרביט, אמר: "הראל התחתן עם ארץ ישראל. יהיה פה תנועה של מכוניות שיפגשו את הכיכר. הכיכר יותר משמשמשת את הראל ומסירות הנפש של הלוחמים יש בה כדי להתחזק בהרמת קרן ישראל והארץ הקדושה.

הראל אכל במסעדה יומיים לפני שנפל, והיו שם אנשים ששילמו בשביל הראל וחבריו. אותו אדם שהלך לדפלק ושילם עליהם אמר שהוא מימיו לא בכה מהתרגשות לבד מפעמיים בחייו: שאביו נפטר ואחרי שהראל כל כך הודה לו, הוא היה מאוד אוהב להודות ולפרגן".

הרב דוד לנקרי, רב קהילת שמש ומגן, הוסיף: "בכל מקום שידו הייתה דברים התקדמו וכעת בדרכו אנחנו חוגגים את הכיכר שהקמתו היא נס גמור והדרך של הראל. להתחיל גם אם לא יהיה איך לשלם אבל אנחנו עושים, אנחנו רואים היום את התוצאה של מסירות נפש שמביאה לידי מעשה את הדברין בפועל, לא לחינם הראל אמר יומיים לפני שנפל: 'אני מוכן למות בשביל פיסת גאולה', הוא ינק את הדברים בבית שמעביר כל כך הרבה מסירות נפש, לא רק בלימוד אלא בפועל".