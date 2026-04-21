הסאטיריקן ושדרן הרדיו דרור רפאל מודה בראיון חשוף ומפתיע לשניאור ובר בפודקאסט "כור ההיתוך", שהמציאות טפחה על פניו והוא עבר תהליך התפכחות.

"תפיסת המציאות שלי בהרבה מובנים השתנתה", פותח רפאל בגילוי לב. "דברים שחשבתי לגבי פוליטיקה, תקשורת, ימין ושמאל - זזו. רוב המולקולות שלי נשארו באותו מקום, אבל בתפיסה שלי לגבי הפלסטינים חל שינוי מוחלט".

רפאל, המגדיר את עצמו כ"מאוד מאוד חילוני", מספר כיצד דברים שנאמרו לו בעבר על ידי ובר בנוגע לזכותנו על הארץ החלו לשקוע. "אני תופס את עצמי כאזרח העולם, שאכפת לו מערבי וצ'רקסי באותה מידה. אבל הארץ הזאת לא קלה, ודווקא בנקודה הזו התחלתי לחשוב על הקשר ההיסטורי. הקשר היהודי, התנ"כי, השואתי - הנחלת אבות. כל זה חייב להדהד לנו. אם זה לא מהדהד, אין סיבה שנהיה פה".

כשנשאל על המונח "התפכחות", רפאל מהסס אך מסכים חלקית. "לרצות שלום זו פאזה מצוינת, אבל בנסיבות האלה, עם העם הזה - זה בלתי אפשרי. אי אפשר לנסות להשיג מוצר שאף אחד לא מוכר אותו. הושטנו יד שוב ושוב, ואחרי כל הניסיונות, היום אפשר להגיד בצורה מצערת שזה לא עובד".

חלק ניכר מהשיחה מוקדש לביקורת של רפאל על המערכת שבה הוא צמח - התקשורת הישראלית. רפאל, שמעיד על עצמו כ"צרכן תקשורת כפייתי", מודה שרק בדיעבד הבין את הסנטימנט הימני כלפי גופי התקשורת המרכזיים.

"גדלתי על ערוץ 1 וגלי צה"ל. האזנתי לרזי ברקאי בלי לדעת שזה 'שמאל'. חשבתי שהם אובייקטיביים, שהם מביאים את החדשות כמו שהן. היום אני מבין שזו הייתה 'שמאל בתחפושת'. למה לא סיפרו לי שיש עוד דעה לגיטימית לגבי אוסלו? זה אפילו מכעיס אותי".

רפאל יוצא להגנת קיומו של ערוץ 14, גם אם הוא לא מסכים עם כל תכניו. "הצורך של אנשים לשמוע דעות אחרות הוא אמיתי. הניסיון לצייר את כל מי שחושב אחרת כמטורלל הוא עול שמתוקן עכשיו. ליברליזם אמיתי הוא לשמוע המון דעות כדי להיות בן אדם משוכלל יותר. כששומעים רק דעה אחת, נהיים חד-ממדיים".

גם בנוגע למערכת המשפט, רפאל מציג עמדה מורכבת. מצד אחד, הוא מסתייג מהאגרסיביות של יריב לוין ("הוא בא עם דחפור D9 להרוס, לא לתקן"), אך מצד שני, הוא מודה שהתדמית של שופטי בג"ץ כ"נזרי הבריאה" האובייקטיביים נסדקה אצלו. "כשאתה רואה אותם במצלמות, כועסים ופגיעים, אתה מבין שהם בני אדם שמושפעים מהטוויטר ומהעיתונים. זה פוגע במוסדות, והתפוררות המוסדות היא לא דבר בריא למדינה".

על המפה הפוליטית הנוכחית, לרפאל אין הרבה מילים טובות. למרות שהוא מעריך חלק מפעולותיו של נתניהו מאז השבעה באוקטובר, הוא נחרץ בדעתו שנתניהו חייב לפרוש. "הוא איבד את הלגיטימיות שלו. הוא נקט מדיניות אסטרטגית גרועה שהובילה אותנו לתוצאות הללו". מנגד, הוא מבקר בחריפות את האופוזיציה: "אני רואה שקיעה אידיאולוגית. יש אנשים נחמדים, אבל אין רעיון חדש. המרכז הוא חלול".

המעבר של רפאל והשמעת עמדות המזוהות עם הימין לא עברו בשקט ברשתות החברתיות. הוא מספר על "בליסטראות" ותגובות מרושעות, אך טוען שהוא לא מתרגש. "אני לא אוהב התבכיינות. כותבים דברים שטחיים, שואלים אותי אם אני מחפש עבודה בערוץ 14. זה מצחיק, כי אם הייתי מחפש עבודה, היה לי הרבה יותר קל להתחנף לערוצים 12 או 13".

בסופו של יום, דרור רפאל נראה כמי שמרגיש בנוח בתוך ה"מבוכה" שלו. הוא לא ביביסט, הוא עדיין מגדיר את עצמו איש שמאל בנושאים חברתיים, אך הוא מסרב להמשיך ולעצום עיניים מול מציאות שהשתנתה. "אני פשוט חושב שהצרכנים צריכים להיות חכמים יותר. אל תצרכו רק את מה שנוח לכם לשמוע בתיבת התהודה שלכם. משם לא צומחים רעיונות נשגבים".