יוזמה חדשה בשם “התעוררות" מבקשת להנגיש את תורת הרב קוק לקהלים רחבים, באמצעות שפה פשוטה וכלים עדכניים, לקראת יום העצמאות.

מאחורי המיזם עומדים שני אברכים מישיבת בית אל, בועז חדד (28) ויהודה יוסט (27), שמספרים כי הרעיון ליווה אותם שנים וקיבל לאחרונה ביטוי מעשי. לדבריהם, המיזם נועד לתת מענה לצימאון לחיבור, משמעות וזהות.

“אנחנו לא באים לחדש משהו שלא קיים", הם מדגישים, “יש היום ארגונים שעושים עבודת קודש עצומה. אנחנו באים להוסיף, לחזק, ולפתוח עוד שער - בעיקר למקומות ולאנשים שפחות פוגשים את התכנים האלה ביום־יום". לדבריהם, רבים המחפשים תוכן רוחני נחשפים כיום בעיקר לתכנים מהעולם החרדי, והם מבקשים להוסיף קול נוסף המחובר לתהליך הלאומי.

עוד מציינים היוזמים כי, “אי אפשר להתעלם מהתהליך שעם ישראל עובר - החזרה לארץ, הקמת המדינה והחיים הלאומיים שמתחדשים פה". לדבריהם, תורת הרב קוק מציעה עומק רוחני לצד התייחסות למציאות הלאומית והאישית, והם מבקשים להנגיש אותה בצורה בהירה ומקרבת.

אחד האתגרים המרכזיים, לדבריהם, הוא הפער בין עומק התוכן לנגישותו. “התכנים האלה, ובפרט תורת הרב קוק, לעיתים כתובים בשפה מורכבת גם עבור יושבי בית מדרש", הם אומרים, “אנחנו מנסים לגשר על הפער הזה ולהביא את העומק בפורמט נגיש וקצר שמתאים לקצב של היום".

בשלב הראשון, הפעילות מתמקדת בעולם הדיגיטל, עם השקעה בהפקת סדרת סרטונים מקצועית. הפרויקט הראשון יעלה לקראת יום העצמאות ויכלול סקירה היסטורית בהגשת עודד הרוש, ראיונות, סרטונים קצרים בהלכות היום ותכנים רעיוניים על משמעותה הרוחנית של מדינת ישראל.

בין המשתתפים בסדרה נמנים הרב אברהם זרביב, הרב שמואל אליהו, הרב דביר אזולאי, הרב משה בר־ציון, הרב יצחק זאגה, הרב ינון גרוסברג ורבנים נוספים. במיזם מדגישים כי המטרה היא להרחיב את המבט על יום העצמאות, “לא רק כחג לאומי חשוב - אלא כחלק מתהליך בעל משמעות רוחנית עמוקה".

לדבריהם, מדובר רק בתחילת הדרך, והם שואפים להתרחב בעתיד לשיעורים, כנסים ובתי מדרש. “אנחנו מרגישים שיש צימאון גדול בעם ישראל - במיוחד בתקופה האחרונה - לחיבור ולעומק", הם אומרים, “המטרה היא לבנות תשתית שתאפשר מפגש רחב עם עולם תורה שמחובר לתהליך שהעם עובר".