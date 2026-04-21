מעצר שני הערבים צילום: דוברות המשטרה

אירוע חמור ומקומם התרחש היום בצהריים (שלישי), בעיצומו של יום הזיכרון, ברחוב נגבה ברמת גן. חיילת צה"ל שעברה ברחוב נגבה הותקפה על ידי שני ערבים שקיללו אותה, ירקו לעברה והחלו לצעוד לכיוונה בצורה מאיימת. מיד עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, הוזעקו למקום שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן. השוטרים, שהגיעו למקום תוך זמן קצר, ביצעו סריקות מהירות שבמהלכן איתרו את שני החשודים - תושבי שועפאט בגילאי 27 ו-17. השניים נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה בגין העלבת עובד ציבור, תקיפה סתם ואיומים. בתום חקירתם הוחלט לכלוא את שני החשודים. מהמשטרה נמסר כי מחר יובאו השניים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.