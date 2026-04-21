הפקה מוזיקלית חדשה בשם "משכן אבנה לך" פורסמה לקראת יום הזיכרון, בהשתתפות הזמר ביני לנדאו ומשפחות הנופלים מהיישוב ברוכין.

השיר נכתב, הולחן ובוצע בעבר על ידי ביני לנדאו, בליווי מוזיקלי של ערן קליין בקלידים ומשה שלו בסנתור. ההפקה החדשה בוצעה בהובלת גילה ביר כאשר את הפרויקט יזמה וביימה יהודית פסל.

תהילה פולק, מצוות ההפקה, סיפרה לערוץ 7 על החוויה במהלך הצילומים. "ביני לנדאו המרגש הגיע לברוכין לשיר עם משפחות הנופלים. עות לזרום בזמן הצילומים. קהילה שלימה מחבקת את משפחות הנופלים שמסרו נפשם בגבורה".

עוד הוסיפה כי המסר המרכזי של ההפקה הוא חיבור ובנייה מתוך כאב. "במקום שבו הלב נשבר אנחנו בוחרים לבנות יחד משכן של אהבה. משפחות נופלים אהובים ויקרים, גם אנחנו בברוכין בונים משכן בליבנו לזכרון כדי שתוכלו לאסוף שוב כוחות עד שגם הים הזה יבקע עד שיבקע אורו של משיח".

בצוות ההפקה והתוכן השתתפו תהילה פולק והודיה שטראוס, לצד עבודת צילום של אלי זינגר, שירה ביליג ודוד דביולר. עריכת הווידאו בוצעה על ידי נעמי חקלאי, עם תאורה של איתי אסקל וסביון ששון, והסאונד כלל הגברה וציוד של חברת ספיקון וטיפול הקלטה ומיקס של מושיק צברי.