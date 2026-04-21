נחל אלגד, חוקר התורני מהציונות הדתית, הודיע על הוצאתו לאור של הספר "על האדם", ספרו של רבי מנחם נחום פרידמן מרוז'ין, במהדורה חדשה ומוערת.

מדובר בספר הראשון מתוך שישה שכתב המחבר, אשר יוצא כעת לאחר תקופה ממושכת של עבודה, לימוד ועריכה.

אלגד מספר כי ההוצאה הנוכחית מבוססת על מחקר מעמיק שנמשך שנים, והיא כוללת הקדמה רחבה לצד מאות הערות, מקורות וביאורים המלווים את הטקסט. הספר רואה אור בהוצאה עצמית.

הספר יצא לראשונה לפני כתשעים שנה ברומניה על ידי האדמו"ר עצמו, וכעת מובא לקוראים בגרסה מחודשת ומורחבת. "העבודה על הספר הזה לא הייתה עבורי רק מחקר תורני או אקדמי, אלא מפגש חי עם דמות ייחודית ורבת פנים".

אלגד מתאר את דמותו של המחבר כמשלבת עומק חסידי עם פתיחות מחשבתית ואופקים תרבותיים רחבים. עוד ציין כי הספר מבקש להציג תפיסה מקיפה על מהותו של האדם, מקומו בחברה והאפשרות לחיים בעלי משמעות ואחריות.

מדובר בספרו השני בתחום חסידות רוז'ין, לאחר שספרו הראשון "להיות לגואל - היסודות הציוניים בחסידות רוז’ין" יצא לאור בשנת תשפ"ד. הוא הוסיף כי בכוונתו להמשיך ולעסוק בתחום ולחשוף היבטים נוספים מן העולם הרוחני שבו עסק.