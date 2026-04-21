המחלקה ללוחמה בטרור במשטרת בריטניה עצרה שמונה בני אדם, בהם שבעה החשודים כי תכננו להצית מוסדות יהודיים ברחבי המדינה.

על פי הודעת המשטרה הבריטית, השמונה נעצרו במהלך 48 השעות האחרונות בחשד כי קשרו קשר להצית אתרים הקשורים לקהילה היהודית. "שבעה מעצרים הקשורים למזימה שסוכלה נערכו ב-48 השעות האחרונות, כחלק מחקירה פרואקטיבית של קשירת קשר לכאורה לביצוע הצתה.

נכון לעכשיו, בעוד שאנו מאמינים כי המטרה המיועדת של קשירת קשר זו היא מקום הקשור לקהילה היהודית, המטרה או המקום הספציפי אינם ידועים", מסרה משטרת המטרופולין של לונדון. שלושה גברים בני 24, 25, 26 נעצרו בהרטפורדשייר, גבר נוסף בן 25 נעצר בסטיבנייג', בעוד שגבר בן 26 ושתי נשים בנות 50 ו-59 נעצרו במכונית בברמינגהם. כולם הועברו למעצר.

בעקבות המעצרים, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי "הממשלה לא תעצור במאבקה באנטישמיות ובטרור". ויקי אוונס, המתאמת הלאומית לשיטור נגד טרור, אמרה כי "הבהרנו היטב שנמשיך ללא מעצורים במרדף אחר כל מי שמעורב בביצוע או בתכנון פיגועי ההצתה הללו. השוטרים חוקרים קו חקירה מרכזי בנוגע לשימוש בפרוקסי פליליים - אנשים המקבלים תשלום כספי עבור ביצוע פיגועי הצתה.

בעוד שהחקירות שלנו בנושא עדיין נמשכות, המסר שלי לכל מי ששוקל אפילו להיות מעורב בפעילות מסוג זה הוא: 'ההימור גבוה מדי, וזה בהחלט לא שווה את הסיכון"'.