המשפיען האמריקני האנטישמי טאקר קרלסון מביע חרטה פומבית על תמיכתו בעבר בנשיא דונלד טראמפ, וכעת הוא מכריז למעשה על "מלחמה" פוליטית נגדו.

בראיון שקיים עם אחיו באקלי - רפובליקני ותיק ומי שמתואר גם הוא על ידי מבקריו כאנטישמי - אמר קרלסון: "אני אתייסר לאורך זמן רב בגלל העובדה שמילאתי תפקיד בבחירתו של דונלד טראמפ, ואני רוצה לומר שאני מצטער על כך שהטעיתי את הציבור".

היחסים בין קרלסון לטראמפ הידרדרו בחודשים האחרונים, לאחר שקרלסון תקף שוב ושוב את מדיניותו של טראמפ, בין היתר בכל הנוגע להחלטה לתקוף באיראן ולברית האסטרטגית של ארצות הברית עם ישראל. מנגד, טראמפ הגיב בסדרת הודעות ברשת החברתית שלו, ובהן כינה את קרלסון אדם בעל מנת משכל נמוכה שאינו מבין דבר במדיניות.

במהלך הראיון המשותף, הביעו האחים קרלסון תמיכה באיתור ובסילוק של כל יהודי או נוצרי התומכים בישראל מהממסד הפוליטי האמריקני, קו שעורר ביקורת חריפה בקרב גורמים יהודיים ונוצריים פרו-ישראליים. פרשן פוליטי יהודי, ג'ואל מוובריי, טען כי תפיסה זו מזכירה את תחילת חוקי הגזע בגרמניה הנאצית, שכוונו בשלב הראשון להדרה שיטתית של יהודים מן המערכות הציבוריות.

לאחרונה טען טאקר קרלסון כי אדולף היטלר לא רצה להרוג את כל היהודים, והוסיף כי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קיצוני יותר מהיטלר.

לדבריו: "שראש מדינה (נתניהו) יגיד בקול רם: 'העבודה שלנו כאן היא להרוג את כולם, כולל הילדים שלהם, כי צריך להשמיד את השושלת, את הדם עצמו'... אני מתנגד מאוד להיטלר, בסדר? רק כדי להגיד. הוא הרג המון אנשים, כולל המון יהודים כמובן - אבל אני לא חושב שהיטלר היה אי פעם על הרשומה ואמר שצריך להשמיד כל חבר ספציפי בשושלת/דם מסוים. נתניהו אמר את זה רק בשבוע שעבר, והוא אמר את זה פעמים רבות אחרות. זה מטורף".