השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, החליט לנטוש הערב (שלישי) את טקס הדלקת המשואות הממלכתי בעקבות מחלוקת על סדרי הישיבה.

על פי גורמים בלשכתו של השר, בן גביר ביקש לשבת לצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אולם, השרה מירי רגב, הממונה על הטקס ועל מרכז ההסברה, סירבה לבקשתו.

על פי העדויות, רגב אמרה לשר: "רק אני יושבת ליד ראש הממשלה".

בעקבות חילופי הדברים והניסיון להושיבו ביציע אחר החליט בן גביר לעזוב את המתחם יחד עם רעייתו, זמן קצר לאחר שהגיעו לכבד את המעמד.

בסביבתו של השר בן גביר לא חסכו בביקורת על התנהלותה של רגב וטענו כי מדובר בפגיעה בממלכתיות של האירוע: "מצער מאוד שמירי רגב לא מפנימה שמדובר בטקס ממלכתי שבו אמורים להשתתף כל שרי הממשלה. השר בן גביר ורעייתו הגיעו לכבד את הטקס ויש להצטער שככה התנהלה מולו השרה רגב".

מנגד, במערך הטקסים מציגים תמונה שונה לחלוטין של האירועים. על פי הודעתם, לא הייתה כוונה לפגוע בשר, אלא פשוט לשמור על סדרי הישיבה המתוכננים מראש.

"בניגוד לפרסום, השר בן-גביר קיבל מקום כמו שאר השרים וסגל א', אך ככל הנראה בשגגה התיישב במקומם של נשיא ארגנטינה ופמלייתו. השר בן גביר התבקש לשבת במקום שהוקצה לו".