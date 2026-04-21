הריקוד ונאומו של נשיא ארגנטינה מתוך השידור

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, השיא הערב (שלישי) את המשואה האחרונה בטקס יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל שנערך בהר הרצל בירושלים.

בטקס הוצג מיליי כאחד המנהיגים הבולטים בעולם החופשי התומכים בישראל, אשר בחר להתייצב לצידה בזירה הבינלאומית. מאז כניסתו לתפקיד, הוביל קו מובהק של תמיכה בישראל והידוק היחסים בין המדינות.

בדבריו בטקס אמר, "נוכחותי ביום העצמאות ה-78 איננה מקרית", והוסיף כי המספר 78 מבטא עבורו ערכים של חירות נצחית וידידות עמוקה בין המדינות. הוא הדגיש את הקשר בין ישראל לארגנטינה ואמר כי מדובר לא רק בשותפות אלא בידידות המבוססת על ערכים משותפים.

מיליי התייחס גם למשמעות הסמלית של הדלקת המשואה ואמר, "הדלקת להבה בתוך החושך אולי נראית כמשימה פשוטה, אך למעשה זהו מעשה מהפכני". לדבריו, עצמאותה של ישראל הייתה נקודת מפנה היסטורית שהביאה אור לעם היהודי לאחר תקופות קשות.

בהמשך דבריו חזר על מחויבותו לישראל והצהיר, "ברצוני לשוב ולהצהיר על רצוננו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים", תוך שהוא מדגיש את עומק הידידות בין העמים ואת מחויבות ארצו לערכים של חירות וביטחון.

עוד הוסיף כי מאבקם של עמים חופשיים מחייב עמידה איתנה מול איומים, ואמר כי ישראל הוכיחה לאורך השנים את יכולתה להגן על עצמה ולשמור על עצמאותה.

בסיום דבריו בירך את מדינת ישראל ואזרחיה ואמר, "שאלוהים יברך את ישראל... תחי החירות! עם ישראל חי!", והוסיף בעברית: "לתפארת מדינת ישראל".