נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הערב (שלישי) כי החליט להאריך את הפסקת האש עם איראן, דקות לאחר שדווח על משבר חריף במגעים בין הצדדים.

הודעת הנשיא הגיעה בעקבות פנייה דחופה של פילדמרשל עסים מוניר וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, ששימשו כמתווכים בשיחות המתוכננות באסלאמאבאד.

טראמפ הבהיר כי ההחלטה לעצור את המתקפה נובעת מהזיהוי האמריקני כי המשטר בטהרן נתון בטלטלה פנימית עמוקה: "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת באופן חמור, התבקשנו לעצור את מתקפתנו עד למועד בו נציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת. הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור ולהישאר מוכן ומסוגל".

ברקע ההודעה, שיחות המשא ומתן שתוכננו להתקיים באסלאמאבאד עמדו על סף ביטול, לאחר שאיראן העבירה דרך המתווך הפקיסטני מסר רשמי כי לא תשתתף בהן. במקביל, דווח כי טיסתו של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, לפקיסטן הושהתה.

גורמים אמריקניים ציינו כי אחת הסיבות למשבר היא סירובה של איראן לקבל את הדרישות האמריקניות בנוגע להגבלת העשרת האורניום, לצד חוסר מחויבות מצידה לעצם קיום הפגישה.

במקביל, מקורב למשטר האיראני פרסם אזהרה חריגה הקוראת לאזרחים לעזוב מדינות במפרץ הפרסי, תוך התרעה מפני הסלמה אפשרית באזור מצר הורמוז.

מוקדם יותר אמר טראמפ כי "תהיה עסקה נהדרת בסוף", והוסיף כי ארצות הברית נמצאת בעמדה טובה במשא ומתן. לצד זאת, הבהיר כי ארה"ב ערוכה גם לאפשרות צבאית אם השיחות לא יבשילו.