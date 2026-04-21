ארגון השמאל הקיצוני 'עומדים ביחד' עומד בפני תביעת לשון הרע חסרת תקדים, לאחר שהפיץ פרטים כוזבים נגד שמואל וונדי, מנכ"ל ישיבת חומש, וייחס לו ירי בילדים.

הארגון הפיץ תמונה של חייל חמוש וכתב לצדה: "הנה הפרצוף של הטרוריסט שירה בילדים בבית הספר והנה השם שלו - שמואל ונדי, מנהל ישיבת 'חומש. כולנו יודעים שהוא ימשיך להסתובב חופשי. זה הפרצוף של הכיבוש".

הפרסום הפך ויראלי במהירות, צבר עשרות אלפי צפיות והוביל לגל הסתה חריף נגד וונדי.

אלא שמהר מאוד התברר כי הקשר בין המציאות לפרסום מקרי בהחלט: האיש המופיע בתמונה אינו שמואל וונדי - שלא היה מעורב בתקרית הירי המדוברת וכלל לא שהה במקום.

הפרסום השקרי התבסס על אירוע שהתרחש היום בכפר אל-מועייר שבחטיבת בנימין. לפי הודעת צה"ל, מחבלים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי. חייל הגמ"ר שהיה ברכב, פרק ממנו ופתח בירי לעבר התוקפים.

כתוצאה מהירי חוסלו שני מחבלים, אחד מהם תועד כשהוא רעול פנים. השני הוא בנו של מחבל ששוחרר מהכלא הישראלי וחוסל בעבר לאחר שהיה מעורב בפיגוע ירי.

שמואל וונדי, שמצא את עצמו במוקד של מתקפת שנאה חסרת בסיס, לא מתכוון לעבור על כך בשתיקה. לערוץ 7 נודע כי בכוונתו להגיש בימים הקרובים תביעת פיצויים משמעותית נגד ארגון 'עומדים ביחד'.