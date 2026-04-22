בין רגעי הגבורה והנאומים בהר הרצל, צופים רבים בבית וגם בקהל היו משוכנעים כי הרב הראשי לישראל מכבד בנוכחותו את האירוע.

המצלמות התמקדו מספר פעמים בדמות לבושה בגלימה הרשמית ובכובע התואם המזוהים עם משרת הראשון לציון. אלא שמתברר כי מדובר באייל ציונוב, דמות מוכרת ברשת הטיקטוק, שנוהג להסתובב בציבור בלבוש רבני רשמי.

ציונוב נכנס לטקס המשואות עם הזמנה מסודרת ולא טען בפני המאבטחים כי הוא הרב הראשי, אך המראה החיצוני שלו עשה את שלו. הבמאי, שזיהה את ה"לוק" המוכר, בחר להציבו בפריים המרכזי של השידור הממלכתי לא פעם אחת, אלא פעמיים.

מתברר כי לא מדובר במקרה הראשון של בלבול זהויות. ב-N12 דווח כי בשבוע שעבר עלה ציונוב להר הבית, ובעקבות כך התקשר גורם בשב"כ ללשכת הרב הראשי בנזיפה: "מדוע לא תיאמתם את עליית הרב להר?". בלשכה נאלצו להסביר בייאוש כי לא מדובר ברב, אלא באדם פרטי שמתחזה לו.

ברבנות הראשית לא רואים את הנושא בעין יפה. גורם ברבנות צוטט בדיווח: "זה מטורף, האיש מסתובב ואנשים חושבים שמדובר ברב הראשי וניגשים אליו להתברך. אנחנו בוחנים מה אנחנו יכולים לעשות בנידון והאם יש אפשרות לפעול משפטית, כי זה שטח אפור, לא ברור האם ואיך אפשר לפעול נגד אדם שלובש כובע וגלימה ומטעה אנשים שהוא הרב הראשי".