פרויקט מוזיקלי מיוחד של ערוץ "רגע של חכמה" מבקש להפגיש בין כאב אישי ולאומי לבין כוחה המרפא של היצירה.

באולפני ההקלטות של אייל מזיג התקבצו בני משפחות שכולות מהמלחמה האחרונה, במטרה להעניק ביטוי מוזיקלי לגעגוע ולאובדן.

במסגרת הפרויקט הוקלט עיבוד מחודש לשיר "יהיה לנו טוב" של להקת אתניקס, כאשר לצד הלחן המוכר נכתב בית חדש על ידי אביחי הולנדר והרב צחי קליין. התוספת החדשה מעניקה לשיר ממד אקטואלי ונוגעת בשאלות של כאב, אמונה ותקווה לעתיד.

הבחירה בהולנדר להוביל את הפרויקט נבעה גם מהרקע האישי שלו כלוחם המתמודד עם פוסט-טראומה מאז השתתפותו במבצע "צוק איתן".

בפרויקט השתתפו בני משפחות שכולות שלקחו חלק פעיל בביצוע המוזיקלי. אורי ויזל, אביו של רס"ל (מיל') אלקנה ויזל ז"ל, ניגן בפסנתר והביא עמו את זכרו של בנו שנפל בקרב בדרום רצועת עזה.

לצדו השתתף תובל חיים, אחיו של יותם חיים ז"ל, שניגן בתופים כהמשך ישיר לעיסוקו המוזיקלי של אחיו שנהרג בשוגג מאש צה"ל כשנמלט מהשבי. בר רודייאף, בנו של איציק רודייאף הי"ד חבר כיתת הכוננות של ניר יצחק שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, ניגן בגיטרה והדגיש את הקשר למורשת המשפחתית.

גם רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג הי"ד, לקחה חלק בפרויקט וניגנה בכינור.