נשיא ארגנטינה בתפילה בכותל המערבי

עם סיום ביקורו הרשמי בישראל הגיע הערב (שלישי) נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי לתפילה וביקור בכותל המערבי.

במהלך ביקורו בכותל, ולכבוד יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, נשא הנשיא תפילה מיוחדת לשלום מדינות ישראל וארגנטינה ולהמשך חיזוק הידידות האמיצה בין המנהיגים והמדינות.

במהלך הביקור העניק מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מרדכי (סולי) אליאב לנשיא אפר מקורי מתקופת בית שני שנחשף לאחרונה בתחתיתו של מקווה טהרה משלהי ימי בית שני. הנשיא התרגש מאוד לגעת באפר הקדום.



בסיום הביקור המרגש אמר נשיא ארגנטינה: "הביקור הזה בישראל בתקופה הזאת היה חשוב לי מאוד! כשחברים נמצאים במצב קשה זה הזמן לבוא ולתמוך בהם! כמו שהמכבים ניצחו בעבר כך עם ישראל ינצחו את האויבים כעת! היהודים הם העם של אלוקים!"

הוא הוסיף: "פה אני מרגיש קרוב לאלוקים!"