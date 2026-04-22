יש המון סיבות למה לשמוח ביום העצמאות ה78 למדינתנו האהובה: בקום המדינה היו בישראל כ716,000 יהודים וכיום מעל 7.7 מיליון יהודים, זה מספר היהודים הגדול ביותר בארץ ישראל מאז בריאת העולם. 177 אלף תינוקות נולדו השנה, ו21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל.

‏כלכלית, השקל הינו אחד משלושת המטבעות אשר הציגו את ההתחזקות הגדולה ביותר מתחילת השנה מול הדולר, שוק העבודה בישראל יציב ואיתן עם שיעור אבטלה נמוך היסטורית ובהשוואה לעולם, ושנת 2025 נרשמת כשנת שיא בהשקעות הישירות של זרים בישראל.

‏ישראל היא בין ה-20 המדינות המובילות בעולם בתוצר לנפש, תשואות הבורסה בישראל מהמובילות בעולם, והעליות שם היסטוריות כפי שלא היו מקום המדינה, וישראל מקום חמישי בעולם בגיוס הון לסטראטפים.

‏ביטחונית, מדינת ישראל שולטת בכתר החרמון הסורי ומוצבי צה"ל נמצאים בעומק סוריה. מדינת ישראל שולטת במעל 50 אחוז מרצועת עזה ומוצבי צהל נמצאים בעומק הרצועה. עשרות אלפי בתים הושמדו עד יסוד.

‏מדינת ישראל שולטת במרחב דרום לבנון מוצבי צהל נמצאים קילומטרים בעומק לבנון. כפרים רבים הושמדו עד יסוד. מאות אלפי לבנונים הורחקו מהגבול עם ישראל.

‏מדינת ישראל השמידה במבצע הירואי את צמרת הממשל הצבאי והמדיני האיראני, כולל המנהיג העליון חמינאי, והכתה קשות את מפעל הטילים והגרעין האיראני. עשרות אלפי מחבלי חמאס חוסלו. כל ההנהגה הבכירה של חמאס חוסלה, כל ההנהגה הבכירה של חיזבאללה חוסלה. אלפי מחבלי חיזבאללה חוסלו.

‏כל צבא סוריה הושמד, עוטף עזה וישובי הצפון משתקמים ומתפתחים עם השקעות אדירות של עשרות מיליארדי שקלים, יישובים חדשים מוקמים בנגב ובגליל, מעל מאה ישובים חדשים אושרו ביהודה ושומרון, ועשרות אלפי יחידות דיור חדשות אושרו ביהודה ושומרון.

‏חברתית, הערבות ההדדית, כמות ארגוני החסד, מיזמי נתינה וסיוע לנזקקים, קשישים וחולים הם בהיקף הגדול ביותר בעם ישראל מאז בריאת העולם. האחדות שהתגלתה בעם ישראל בשנים האחרונות כשאלפי אנשים ירדו להילחם למען אחים שלא הכירו, מאות אלפי חיילי מילואים נלחמים ומגיעים סבב ועוד סבב ולהגן על מדינת ישראל עשרות אלפי אנשים סייעו ותמכו ונתנו מהונם וזמנם לסייע לאחר לפצועים וללוחמים. אלו מיליוני אנשים במעגל נתינה ואחדות שלא היה כמותו בעם ישראל מאז בריאת העולם.

בשנת 1948 היו כ-400 תלמידים לומדי תורה במספר מוסדות בודדים, כיום יש כ-מעל 140,000 לומדי תורה בכ-1600 ישיבות. מספר הלומדים בישיבות הסדר במכינות הקדם צבאיות ובמדרשות לבנות הוא הגדול מאז קום המדינה.

‏יש עוד המון הישגים בשלל תחומים, ‏מזה אלפי שנים, לא היינו כל כך עצמאים, כל כך חזקים בטחונית, כל כך חזקים כלכלית, כל כך חזקים חברתית. ברוך ה', ולתפארת מדינת ישראל.

הכותב הוא מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית