שגריר ארצות הברית בישראל פרסם סרטון ברכה מיוחד לרגל יום העצמאות, בו הביע את הזדהותה של ארצו עם חגיגות העצמאות והדגיש את עומק הקשר ההיסטורי והערכי בין שתי המדינות. בדבריו ציין כי ארצות הברית מצטרפת בגאווה לישראל ביום חגה ומברכת על קיומה ועל הישגיה.

השגריר התייחס לשורשים ההיסטוריים של העם היהודי בירושלים, וציין כי כאן נבחרו העם, המקום והייעוד - להיות "אור לגויים". הוא הזכיר את אלפי שנות הגלות, הרדיפות והפוגרומים, לצד זוועות השואה, שהובילו להכרזת העצמאות של מדינת ישראל לפני 78 שנים.

בהמשך התייחס השגריר להשפעת הערכים המשותפים על ארצות הברית, וציין כי ערכים אלו היוו השראה לאבות המייסדים של ארצו וממשיכים להיות בעלי חשיבות עמוקה לציבור האמריקני. הוא הוסיף כי חרף איומים וניסיונות השמדה לאורך השנים, ישראל לא רק שרדה אלא אף הצליחה לשגשג.

לדבריו, מדינת ישראל הקימה חברה משגשגת, חידשה את השפה העברית, פיתחה את הארץ והביאה תרומות משמעותיות לאנושות. השגריר הדגיש כי ארצות הברית רואה בישראל שותפה אמינה והכרחית, הפועלת לצידה באומץ להגנה על הביטחון המשותף.

בנוסף ציין כי תחת הנהגת נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל, היחסים בין המדינות הגיעו לשיא, והוסיף ששיתוף הפעולה ההדוק מסייע ליצירת עולם בטוח ומשגשג יותר. הוא התייחס גם לפעילות המשותפת למניעת התחמשותה של איראן ולבלימת איומים אזוריים.

את דבריו חתם בהצהרה כי ארצות הברית עומדת לצד ישראל, חוגגת יחד עם אזרחיה את יום העצמאות וממשיכה לחזק את הברית בין המדינות.