עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, פרסמה תיעוד של שני נערים חרדים, שאחד מהם נראה כקטין, שהגיעו לפתח ביתה כדי לאסוף תרומות עבור "הכנסת כלה".

בסרטון, שצולם מפתח הדלת, נשמע גבר, ככל הנראה בן זוגה של טויזר, כשהוא פונה לנערים הנבוכים בטון מלגלג: "למה אתם צריכים כסף מאיתנו?".

בסיום התיעוד, טויזר טורקת את הדלת תוך שהיא אומרת "טוב תודה יום טוב ולהתראות", בעוד הגבר לצדה מחייך בסיפוק למצלמה ואומר: "ביי, חג שמח".

התגובות לסרטון לא איחרו לבוא. הביקורת המרכזית הופנתה כלפי העובדה שטויזר, עיתונאית בכלי תקשורת מרכזי, בחרה לפרסם את פניהם של הנערים ללא כל טשטוש.

העיתונאי החרדי מרדכי הלפרין שכיום משרת בצה"ל, מתח ביקורת: "כשראיתי את הסרטון בפעם הראשונה כעסתי, למה היא מביישת אותם? מה הם עשו לה? כמה קל להטיף להם 'לכו להתגייס' כשאין לה מושג עד כמה זה מורכב ואיזה מחיר בכלל ישלמו על הרצון להתגייס. נידוי מהמשפחה והקהילה, מניעת שידוכים ויציאה החוצה ללא שום תמיכה. מילא הייתה מעלה בטשטוש פנים אם היה חשוב לה להעביר את המסר של גיוס לצה"ל. אבל אחרי שצפיתי כמה פעמים הבנתי שבאמת אין לה מושג, שהפערים כאן בישראל בין מגזרים שגרים כל כך קרוב אבל גם כל כך רחוק - גדולים מדי מכדי שכל צד יבין את הצד השני. אף אחד לא יתווכח על חשיבות הגיוס לצה"ל, אבל ביוש פומבי ברשתות החברתיות בטח לא יועיל לכך".

הוא הוסיף והציע: "כשאתם דורשים, ובצדק גיוס חרדים לצה"ל - אל תתקפו את הבחור החרדי שנולד לתוך הבועה הזאת ומנתקים אותו מכל מה שקורה בחוץ. זה לא מה שיוביל לגיוס חרדים. תפעלו לשינוי השיטה ותדרשו שינוי מהנהגת המגזר".

העיתונאי אריה ארליך פרסם תגובה נסערת שזכתה לתהודה רבה: "איזה לעג, איזה בוז, איזו התנשאות, איזה הלבנת פנים, איזו ציניות על חשבונם של שני נערים נבוכים במאמץ מיוזע לקושש לייקים עלובים. הצחוק הארסי ומלא הסיפוק העצמי של הגבר בסוף הסרטון, משל עלה בידו ללכוד בזה הרגע שני עברייני צמרת ולא זוג קטינים מסכן שלא עוללו לו שום דבר רע - הוא הדבר הכי מגעיל שיצא לי לראות, וראיתי".

גם אושיית הרשת דניאל עמרם לא נותר אדיש וכתב: "העובדה שהם צילמו צחקו ערכו והעלו אותו, ולא חשבו לרגע כמה שהסרטון הזה דוחה ומזעזע, מעיד או על ניתוק קשה במקרה הטוב או על רוע צרוף".