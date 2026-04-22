תחת הכותרת "מן המצר קראתי", התכנסו הבוקר (רביעי) המונים בפארק הזהב שבקריית שמונה למעמד תפילה, הודיה וזעקה לניצחון.

האירוע, שנערך בלב קו העימות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, התקיים בהובלת רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, ובנוכחות השר עמיחי אליהו, ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן, ראש ישיבת ההסדר המקומית הרב ישראל קירשטיין, אישי ציבור, תושבי הצפון ולוחמי צה"ל המשרתים בגזרה.

החלק המרכזי במעמד היה נוכחותם של מאות לוחמי צה"ל שהגיעו מכל בסיסי האזור ומגבול הלבנון. הלוחמים, המגיעים מיחידות שונות הפרוסות בגזרה, הצטרפו לתפילה היישר מעמדותיהם בחזית.

בדברים שנשא הרב שמואל אליהו במהלך המעמד, הוא ביטא את המשמעות העמוקה של התפילה דווקא בעת הזו: "כבר שנתיים וחצי אני מחכה להזדמנות לומר הלל על העוצמה, על הגבורה ועל העם המדהים הזה. על הכוחות שהתגלו פה ועל האחדות שיש בעם, עם כל הוויכוחים, ועל הניסים האינסופיים שקרו לנו".

הרב הוסיף כי למרות שישנן הזדמנויות רבות לומר הלל במהלך השנה, "הלל ביום העצמאות זה ה'הכי הכי', וביום העצמאות בקריית שמונה זה ממש המקום המתאים. הגענו כדי לחזק יחד את תושבי הצפון, את קו העימות ואת האנשים שעומדים בחזית, כאיש אחד בלב אחד ובשמחה אחת".

השר עמיחי אליהו הוסיף: "עם ישראל יודע להפוך חושך לאור. ההלל הזה הבוקר בקרית שמונה הוא הודיה על הניסים הגדולים של המלחמה שהקב"ה עושה לנו ודרכינו בדור הזה. מכאן ב"ה לניצחון המוחלט בכל הגזרות".