ישיבת הר ברכה תקיים היום (רביעי) יום העצמאות תשפ"ו את אירוע "בוקר של תורה", בין השעות 9:00-13:30.

במסגרת האירוע יישאו רבנים ואישי ציבור שיעורים בנושאי תקומת ישראל בארצו.

אחד האורחים המרכזיים של הבוקר הוא מפקד פיקוד המרכז של צה"ל האלוף אבי בלוט. בלוט בוגר בית הספר הימלפרב שאיבד במלחמה עשרה מבוגריו, גדל בישוב נווה צוף ובוגר המכינה הקדם-צבאית בני דוד בעלי. אחיו נתנאל נפצע קשה בפיגוע במכינה בעצמונה.

האירוע נפתח בשעה 09:00 בדברי פתיחה של הרב איתי בר ניצן, יו"ר המועצה הדתית שומרון. לאחר מכן, מסר הרב מרדכי וולנוב, רב היישוב אלון מורה, שיעור תחת הכותרת "ונאמר לפניו שירה חדשה".

גם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון נשא דברים בנושא "התקדמות הגאולה בשומרון". בשעה 10:00 ימסור הרב אברהם זרביב, דיין בבית הדין באריאל, שיעור בנושא "מבית המדרש לשדה הקרב".

בהמשך, בשעה 11:00, יעסוק הרב שאול עבדיאל, ראש מדור הלכה ברבנות הצבאית (מיל'), בנושא "שגרת חרום בעורף בשבת". בשעה 11:30 ימסור הרב משה גרינהוט ממכון משפטי ארץ שיעור תחת הכותרת "קדושה בעידן הבינה - השבת בעתיד".

דף המקורות של האלוף בלוט שחולק לתלמידי הישיבה

בשעה 12:15 יישא הרב דוד סתיו, רב העיר שוהם, שיעור בנושא "מה השתנה ביום העצמאות?". את האירוע יחתום בשעה 13:00 הרב אליעזר מלמד, ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב, בשיעור "תורה ועבודה בארץ ישראל", ולאחר מכן תתקיים תפילת מנחה בשעה 13:20.