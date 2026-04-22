כ-2,000 משתתפים אמריקאים ועולים חדשים השתתפו אמש (ג') בתפילת ערב יום העצמאות של ארגון OU ישראל במלון רמדה.

האירוע נפתח בטקס מעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות בו סימה קלנר, מנהלת את תוכנית 'יחד' לאנשים עם צרכים מיוחדים דוברי אנגלית בארגון, סיפרה על אחיין שלה שנפל במלחמה, מעוז מורל: "כשעשינו עלייה לפני שלוש שנים, התרגשתי שתהיה לי האפשרות להתחבר לאחיינים שלי, חיבור עמוק ולא כזה של פגישה פעם בכמה זמן. מעוז היה שקט וחשבתי שייקח זמן להכיר אותו ובסוף זה יקרה. לצערי, היכרות מעמיקה פנים אל פנים לא קרתה, אך אחרי נפילתו הכרתי בו צדדים שלא הכרתי קודם לכן. מעוז היה נחוש מאוד ותיכנן הכל כמו שרצה. כך בתיכון, כך בישיבת ההסדר בה בחר ללמוד וכך בצבא. הוא דחף להצליח".

"כשהוא הלך להילחם בעזה, מעוז הביא איתו מסילת ישרים קטנה ששם בווסט שלו מקדימה. כשכולם הלכו לישון, מעוז היה פותח את הספר ולומד. הוא היה שם 95 ימים עד היום בו נזרק רימון לחדר שבו שהו הלוחמים בצוות שלו. הוא חיפה כל הזמן שטיפלו בלוחמים עד שנפצע, איבד הכרה והובהל לביה"ח. שם ראינו את הזכות להיפרד ולאחוז את ידו גם במצב הקשה הזה. למעוז לא יהיו ילדים אך אם מישהו ייקח ממידותיו והמורשת שלו, אז יש לו המשך בעולם".

הרב ברמן אמר בפתח האירוע: "אני מסתכל בימים אלו על השגשוג והפריחה הישראלית בזכות אלו שמסרו את נפשם לשם כך. אנו נחגוג היום הודות להם ובזכותם והודות לרבונו של עולם שנתן לכל יהודי בעולם את הכוח, ההתלהבות, התורה וההתמסרות להיות נאמן כולו למדינת ישראל".

לכל אחד מאיתנו היה יום זיכרון משמעותי, אני בטוח. לקחנו הרבה כוחות מהיום הגדול הזה כדי להודות לגיבורים שלנו, לחיילי צה"ל וכל אנשי כוחות הביטחון, ואלו שאף מסרו את נפשם כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן מדינה המופלאה הזו".

אריה קינג ציין: "היה לי חשוב לבוא מהבסיס הצבאי לא רחוק מכאן ולקחת חלק באירוע המרגש הזה. רק לפני כמה שעות הייתה הצפירה, פגשתי נשות חברים הקבורים בהר הרצל וכעת הולכים לחגוג ולרקוד. הסתירה הזו היא האופי של עם ישראל, של מדינת ישראל. מצד אחד הכותל ובית המקדש החסר ומהצד השני גורדי שחקים. "מאפלה לאורה" זו ההגדרה שלנו".

לאחר מכן התקיימה תפילה חגיגית בהובלת הרב שלמה כ"ץ, רב קהילת שירת דוד באפרת, בה השתתפו כ-2,000 משתתפים מארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ודרום אפריקה וכן עולים חדשים מעת המלחמה וקודם לה אשר חגגו יחד את פתיחת יום העצמאות ה-78 של ישראל. בתקיעת השופר בסיום התפילה החלה הרקדה חגיגית למשתתפים.

הרב סם שור, מנהל תוכניות תורני ב-OU ישראל: "זה כבר 9 שנים שאנו מקיימים את האירוע המיוחד כאן, בתפילה מרגשת לדוברי אנגלית ולעולים חדשים. תודה להקב"ה על הזכות הגדולה להיות חלק מהשלילות והעשייה למען העלייה והקליטה בישראל בכל הדרכים, וכן בזו התפילה. זו זכותי האישית להיות חלק מארגון ה-OU להביא יחד את ציבור דוברי האנגלית בירושלים ובכל רחבי הארץ להודות על המתנה של הדור המופלא שלנו ועל מדינת ישראל המשגשגת. זהו אירוע מרגש ומשמעותי בכל שנה מחדש עבור הקהילה שלנו".