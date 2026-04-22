חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב ו-ATM, מפרסמת לקראת יום העצמאות את נתוני השיא של הציבור הישראלי בהוצאות, כולל בענפי המסחר המרכזיים של המשק.

מהנתונים של שבא עולה כי חודש יולי 2025, שהגיע מיד לאחר מבצע "עם כלביא" שבו היו הגבלות על פעילות המשק היה החודש שבו נרשם ממוצע ההוצאות היומי הגבוהה ביותר עם 1.673 מיליארד ש"ח.

בחודש נובמבר 2025, חודש שבו יש את מבצעי הקניות השנתיים, נרשם ממוצע ההוצאות היומי הגבוהה ביותר ברכישות בעסקאות אונליין עם נתון של 991.255 מיליון ש"ח. ממוצע ההוצאות היומי הגבוהה ביותר ברכישות פיזיות בבתי העסק עצמם נרשם באוגוסט 2025 עם נתון של 701.192 מיליון ש"ח.

היום שבו נרשם שיא ההוצאות במשק הישראלי היה יום ראשון ה-21 בספטמבר 2025, יום לפני ערב ראש השנה תשפ"ו, שבמהלכו הציבור הישראלי הוציא סכום של 2.897 מיליארד ש"ח. הדקה בה הוצאנו הכי הרבה הוצאות נרשמה ב-30 בדצמבר 2025 ב-15:45 עם נתון של יותר מ-21.98 מיליון ש"ח, מדובר בתקופה שבמהלכה נרשמות העברות כספים משמעותיות לגופים המוסדיים לקראת סוף השנה הקלנדרית.

שיא ההוצאות ברשתות המזון נרשם ביום שני ה-30 במרץ 2026, יומיים לפני ליל הסדר תשפ"ו, עם נתון של 378.165 מיליון ש"ח. ביום שלישי ה-31 במרץ 2026 נרשם שיא הוצאות של הציבור בתחנות הדלק עם נתון של 93.047 מיליון ש"ח, מדובר בסכום גבוהה על רקע כך שב-1 באפריל עלו תעריפי הדלק ביותר מ-1 ש"ח לליטר.

טלי הולנברג, סמנכ"לית שיווק, פיתוח עסקי, ומכירות של שבא מסרה כי "שיאי הפעילות וההוצאות בכרטיסי חיוב מתמקדים לרוב סביב שלוש תקופות במהלך השנה - לקראת ראש השנה, לקראת פסח ובחודש מבצעי הקניות בנובמבר. בתקופות הללו אנחנו רואים שהציבור הישראלי מגביר את הצריכה הפרטית כחלק מההיערכות לחגים או שהוא מנצל את ההנחות על מנת לבצע רכישות של מוצרים שונים שנמצאים במבצע".