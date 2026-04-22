בהוראה חריגה, הורו אמש רבני נתניה על סגירה מיידית של חוף צאנז הנפרד והטילו איסור גורף על כניסה למקום, זאת על רקע קריסת מצוק באזור.

ההודעה, שפורסמה באמצעות שלט גדול בכניסה לחוף, מזהירה את הציבור החרדי בעיר מפני סכנת נפשות ממשית.

הרבנים ציינו כי ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום הבטיחות, ומדגישים שבנוסף לבעיית המצוק, אין במקום שירותי הצלה פעילים.

"אנו מטילים איסור מוחלט על ירידה לחוף עד שיתקבל אישור מגורמי הבטיחות לחזרה לפעילות", נכתב בהודעה. "זוהי חובה הלכתית מובהקת לשמור על חיי אדם, ובמיוחד על ביטחונם של הילדים".

בין החותמים על ההודעה נמנים כמעט כל רבני העיר. ההחלטה באה על רקע טרגדיה שאירעה בחוף לפני כשבועיים, כאשר שני אחים מבני משפחת שפיגל - יששכר דב ז"ל ואברהם ישעיהו ז"ל - איבדו את חייהם בים.

יששכר דב הוצא מהמים בחיים אך מצבו החמיר ולבסוף נפטר בבית החולים לניאדו. אחיו, אברהם ישעיהו, נמצא אותר רק כעבור עשרה ימים.