מעצר, אילוסטרציה צילום: Tomer Neuberg/FLASh90

שוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב עצרו אמש (שלישי) חשוד בהונאה של מיליוני שקלים, לאחר שגורש מארצות הברית ונחת בנמל התעופה בן גוריון. בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה במפלג ההונאה בחשד לזיוף מסמכים ומצג שווא, לאחר שהחשוד מכר נכס בתל אביב למספר קונים שונים וגרף לכיסו מיליוני שקלים. לפי החשד, החשוד ברח מהארץ בזהות בדויה והסתתר תקופה ארוכה בחו"ל. לאחר שהוכרז דרוש חקירה, פעלו הרשויות בישראל בשיתוף פעולה עם גורמים בארצות הברית להשגתו, והוא גורש בסופו של דבר לישראל. החשוד, חרדי בן ה-33, תושב אזור המרכז, נחת בנתב"ג והועבר מיד לחקירה במפלג ההונאה של מחוז תל אביב. הבוקר צפויה המשטרה להביאו לבית משפט, שם תבקש להאריך את מעצרו בשל החשש לשיבוש הליכי חקירה וסיכון להימלטות חוזרת מהארץ.